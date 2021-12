Toyota traz versão top 4x2 para a família do RAV4

A Toyota apresenta sua linha 2015 do utilitário esportivo RAV4. Entre as novidade, o destaque fica por conta da versão top de linha de tração 4x2 que chega equipada com itens antes exclusivos da versão 4x4. Computador de bordo, retrovisor interno eletrocrômico, controle de velocidade de cruzeiro ("piloto automático") e ajustes elétricos dos bancos com aquecimento agora são itens de série. O utilitário também ganhou seis air bags extras, totalizando oito.

Vendida por R$ 123.700, o SUV traz sob o capô, o motor 2.0 de 145 cavalos e transmissão continuamente variável de sete marchas. Mas há ainda a opção mais potente, com motor 2.5 de 179 cv, tração 4x4 e transmissão automática. Esta custa R$ 137,6 mil.

No visual, a versão 2.0L 4x2 CVT TOP ganhou para-choque dianteiro com detalhe cromado e rodas de liga leve 17'' com acabamento escurecido. Por dentro, o modelo possui uma central multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos com aquecimento e do motorista com ajustes elétricos e piloto automático. A única diferença é que a versão com tração nas quatro rodas possui teto solar elétrico.

Os outros modelos da família RAV4 também receberam novos equipamentos. A versão 2.5 4x4 6 AT passa a contar com câmera de ré integrada à central multimídia.

Veja abaixo os preços da linha RAV4 2015:

RAV4 2.0L 4x2 CVT: R$ 110.200

RAV4 2.0L 4x2 CVT TOP: R$ 123.700

RAV4 2.0L 4x4 CVT: R$ 132.000

RAV4 2.5L 4x4 6AT: R$ 137.600

