Toyota relança esportivo Supra em Detroit

A Toyota relançou na manhã desta terça-feira, no Salão de Detroit o superesportivo Supra que havia deixado de ser fabricado em 2002, depois de 25 anos de produção ininterrupta. O modelo que agora compartilha a plataforma do BMW Z4 (sim, uma parceria entre as marcas da Alemanha e do Japão), foi revelado pelo piloto de Fórmula-1, Fernando Alonso.

Além de compartilhar a mesma plataforma do BMW Z4, o novo Supra também compartilha a mesma motorização: um 3.0 de seis cilindros de injeção direta e 335cv. O superesportivo ainda tem uma caixa de câmbio de oito marchas da também alemã ZF. Em outras palavras, a novidade da Toyota é um carro alemão fabricado no Japão. Esta união representa a primeira joint-venture desse tipo uma vez que os japoneses rivalizam com os germânicos as soluções adotadas em carros de diversos segmentos mas especialmente no caso dos esportivos.

Por dentro, o superesportivo apresenta diversos elementos presentes nos modelos BMW, como por exemplo o volante multifuncional, os comandos de rádio que, por incrível que pareça, ainda são por botões, e, por fim, o desenho do câmbio. O perfil linear do acabamento do painel também é muito familiar nos dois esportivos.

O cluster é digital e intuitivo e o sistema multimídia conta com espelhamento Apple CarPlay e Android Auto. Segundo a Toyota norte-americana, o modelo chega às lojas já na próxima primavera, que tem início no final de março. O valor está estimado em US$ 50.920 (R$ 180 mil, sem taxas ou impostos) e não há previsão do Supra ser lançado aqui no Brasil.

História

O Toyota Supra surgiu em 1979, derivado do sedã Celica. O superesportivo era mais largo e comprido que o modelo sedã e, na época, também recebeu suspensão independente nas quatro rodas e freio a disco.

A maior inovação para o período ficou por conta do motor, um 2.6 seis cilindros alimentado por injeção eletrônica de combustível, algo que os alemães já ofereciam com sistemas simples à época, especialmente os Mercedes Benz com solução Bosch. O modelo chegou a ter três gerações e foi fabricado até 2002.

O superesportivo chegou ainda a ser modelo de filme, sendo um dos principais carros da franquia Velozes e Furiosos. Na ocasião, o modelo foi dirigido por Brian O’Conner (Paul Walker, falecido em 2013), personagem amante de carros japoneses.

Outra aparição do Toyota Supra foi no jogo Gran Turismo, lançado para Playstation 1 em 1998.

