Toyota lança Yaris com preço a partir de R$ 59,5 mil

Nesta noite a Toyota apresentou para o mercado brasileiro o seu maior sucesso mundial depois do Corolla, o Yaris, nas versões hatch e sedã. A novidade é fruto de um projeto novo, usando os mesmos motores do Etios 1.3 e 1.5 com alguns aprimoramentos, câmbio manual de seis marchas ou automático CVT.

Os preços variam entre R$ 59,5 mil (versão XL 1.3 manual) e R$ 79,9 mil (versão XLS CVT 1.5). A versão de entrada traz ar condicionado, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema de áudio, além dos obrigatórios airbags dianteiros, freios ABS e assistente de partida em rampas.

Motores conhecidos

Com um projeto novo, o Yaris usa a solução mecânica disponível no Etios e mudanças sutis no motor quatro cilindros aspirado. Com novo sistema de exaustão e calibração, que faz o motor 1.3 render 101cv e o 1.5 gerar 110cv, a Toyota faz um esforço para se diferenciar do rival em detalhes. O câmbio manual de seis marchas deverá representar apenas 5% das vendas enquanto as versões com câmbio CVT que simula 7 marchas deverão imperar.

O Yaris obteve classificação B no teste de etiquetagem de consumo, no mesmo nível do Honda City - um dos seus concorrentes, mas melhor que outros competidores como o Chevrolet Prisma 1.4 e Cobalt 1.8, Ford Fiesta 1.6 e Polo MSi 1.6 e 1.0 TSi.

No teste de frenagem, aferido pelo instituto Mauá dos 100km/h até a parada completa, o Toyota usou 50,5 metros, acima dos seus concorrentes que não foram citados na apresentação.

O conjunto de suspensão modificado ao “gosto brasileiro” tem reforço do batente hidráulico para evitar batidas secas na suspensão e altura elevada em 13mm em relação ao modelo oferecido em outros mercados.

Quero ser “Corolla”

Mesmo ao usar o conjunto mecânico do Etios, o Yaris impressiona a primeira vista pelo design esportivo. O painel é elevado e o volante do Corolla mostram que a aspiração do Yaris é ser o irmão maior. Na apresentação, a montadora fez questão de destacar que embora pertença ao segmento B dos compactos, o Yaris tem novidades que tornarão a vida a bordo mais tranquila: ele traz Para-brisa com isolante acústico e 27 pontos de isolamento da cabine por exemplo.

O kit multimídia é novo e precisava mesmo. O sistema de som foi desenvolvido com a Harman e a navegação usa sistema Tomtom e também traz o Waze como novidade. Na versão topo de linha são sete airbags mas controle de tração e estabilidade além do assistente de partida em rampa são itens de série.

Novidade por aqui, o Yaris é um feliz compacto que está prestes a completar 20 anos de mercado e está em sua terceira geração. Inicialmente projetado para o Japão também é vendido com sucesso nos EUA com 44 mil emplacadas por lá em 2017. Agora posicionado entre o Etios e Corolla, não terá vida fácil ao enfrentar o Honda City e Civic, Volkswagen Polo e Virtus e compactos com motorização intermediária em geral.

