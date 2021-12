Toyota lança pacote Black Pack no Corolla 2017

A Toyota anuncia essa semana a linha 2017 do Corolla para o mercado nacional. A grande novidade fica por conta da inclusão do pacote Black Pack na versão intermediária GLi Upper. O kit que inclui itens de conforto e estética encarece o em R$ 2.450 em relação à versão em que se baseia, saindo por R$ 83.720.

No configurador disponível no site da Toyota, o GLi Black Pack é vendido apenas com carroceria na cor preta. O kit acrescenta aplique cromado nas maçanetas externas, friso lateral pintado na cor do veículo, soleira cromada nas quatro portas, tapete de porta-malas e sensor de estacionamento traseiro pintado na cor do veículo.

Esses equipamentos se somam ao já oferecidos anteriormente na GLi Upper, que são: ar-condicionado, computador de bordo, rádio com MP3, Bluetooth, comandos no volante e entradas USB e auxiliar, airbags frontais, laterais e de joelho para o motorista, sistema isofix para cadeiras infantis e trio elétrico.

O conjunto mecânico também é o mesmo, composto pelo motor 1.8 16V flex que rende 144 cv de potência e 18,6 kgfm de torque, ambos os dados com etanol. A transmissão é automática do tipo CVT (continuamente variável) com sete marchas virtuais.

