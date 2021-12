Toyota lança a oitava geração da picape Hilux

A Hilux é reconhecida pelo design e força nas triilhas off-road. Desta vez, a japonesa Toyota renovou o quesito modernidade. Com visual ainda mais vistoso, a Hilux ganhou um ar esportivo na sua oitava geração. Apresentada em Mendoza, Argentina. a Hilux 2016 incorporou ainda mais força e cresceu para todos os lados. Para garantir seu espaço no meio das rivais (S10, Ranger, L200, Frontier e Amarok), a Toyota renovou o visual da Hilux 2016 e oferece agora versões para todos os gostos.

São seis diferentes versões da nova Hilux, todas com tração 4x4 e, no primeiro momento, com o inédito motor 2.8 turbodiesel, de 177 cavalos de potência. Agora, a Hilux 2016 chega nas configurações chassi-cabine 4x4 com câmbio manual, Standard 4x4, nas versões com cabine simples ou dupla, também com transmissão manual de seis velocidades; além da SR, SRV e a novíssima e exclusiva top de linha SRX. As três últimas são equipadas com tração 4x4 e transmissão automática de seis velocidades.

Tem preço inicial de R$ 118.690, chegando ao valor de R$ 188.120 na nova versão topo da gama SRX, também com cabine dupla e motor diesel, acoplado ao câmbio automático de seis marchas e tração 4x4. A Toyota saiu do tradicionalismo e ousou no desenho da carroceria da picape. A nova Hilux combina a força e a funcionalidade necessárias para o trabalho com a beleza e a elegância desejadas para o uso recreativo.

Em relação á versão anterior, lançada em 2005, a picape Hilux tem 7 cm a mais (5,330 mm) e é 2 cm mais larga (1,855 mm) e 4,5 cm mais baixa (1,815 mm). O entreeixos permanece com excelentes 3,085 mm. Neste momento, chega apenas a Hilux com motor a diesel. O modelo flex será vendido a partir do primeiro trimestre de 2016. Já a Toyota SW4 chega também no primeiro semestre do ano que vem.

Entre as novidades, está a incorporação dos faróis de neblina nas versões SRV e SRX, a nova versão topo da gama da Hilux. A versão SRX é equipada com novas rodas de liga leve de 18 polegadas e pneus 265/60R18. Já as versões SRV e SR trazem rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus 265/65R17. As outras possuem rodas de ferro de 17 polegadas, com pneus 225/70R17. Destaque para o novo grafismo das lanternas verticais. As versões SR, SRV e SRX contam com a maçaneta de abertura da tampa cromada, onde também está localizada a câmera de ré, proporcionando à nova Hilux uma aparência mais fluida. O para-choque foi projetado para melhorar a acessibilidade à caçamba, e é cromado nas versões SR, SRV e SRX. O formato do teto da nova Hilux possui dois vincos que ajudam a direcionar a passagem de ar para fora da área da caçamba, tornando o veículo mais estável.

A nova transmissão automática de seis velocidades, que equipa as versões SR, SRV e SRX, foi desenvolvida para potencializar o desempenho do motor. De série, a Toyota equipa a nova Hilux com bloqueador do diferencial traseiro. Quando ativado, o sistema permite que as duas rodas traseiras girem na mesma velocidade, aproveitando-se de todo o torque disponível, facilitando as manobras para que a picape saia de alguma situação adversa. A versão SRX conta com o assistente de controle de descida (DAC). Em uma descida muito íngreme, quando o freio motor não é suficiente, pode-se ativar este sistema em um botão no painel.

A Toyota incorpora ainda freios ABS com distribuição eletrônica (EBD), assistente de frenagens emergenciais (BA), além de controle de tração ativo (A-TRC) - Versões SRV e SRX -, controle de estabilidade (VSC) - Versões SRV e SRX - , assistente de reboque (TSC) - Versões SRV e SRX -, assistente de partida em rampas (HAC) -, SRV e SRX - assistente de descida em ladeira DAC) - Versão SRX - e luzes de neblina - Versões SRV e SRX.

O jornalista viajou a convite da Toyota do Brasil

