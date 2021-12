Toyota incorpora mudanças no Etios

O Etios chegou a linha 2018. A família de modelos compactos da Toyota ganhou mudanças no design externo, grade e para-choques. Tem agora ainda mais conectividade com a central de multimídia Toyota Smart Screen. O Etios é vendido nas opções de motorização 1.3 e 1.5, ambas Flexfuel Dual VVT DE 16 válvulas, nas carrocerias hatch e sedã (1.5). A transmissão de marchas traz novidades: o câmbio automático de quatro velocidades incorporou um software de gerenciamento Al Shift Control.

O Toyota Etios tem mais conectividade no multimídia Toyota Smart Screen. Além disso, o carro vem com painel de instrumentos digital TFT com visor de 4.2 polegadas, que exibe as informações sobre a condução em projeção tridimensional. O hatch de entrada sai por R$ 45.990 e o Etios sedã sai por a partir de R$ 50.690.

No mundo dos compactos, a Toyota se diferencia por modelos de mecânica confiável. O hatch é ofertado em oito versões, com opção do câmbio manual de seis marchas ou transmissão automática. Seu motor 1.3 gera até 98 cavalos, com etanol, e torque máximo de 12,8 kgfm a 4.000 rpm. O motor 1.5 tem potência de até 107 cv a 5.600 rpm e torque máximo de 14,4 kgfm, com etanol. Já o Etios sedã vem em seis versões, todas com propulsor 1.5, e opção dos câmbios manual ou automático.

As versões equipadas com a transmissão automática trabalham em sintonia com o novo software de gerenciamento Al Shift Control (Inteligência Artificial de Controle de Trocas), que contribui para o motorista manter a marcha mais adequada em cada situação de condução. No câmbio manual, a Toyota acrescentou o Monitor Inteligente de Aceleração (IMT), um auxiliador de arranque.

O Etios 2018 vem, de série, com computador de bordo, direção eletroassistida progressiva (EPS), alarme de advertência para portas abertas, ar-condicionado, antena externa e banco traseiro com encosto rebatível. Tanto o hatch quanto o sedã possuem os obrigatórios airbag duplo dianteiro e freios com sistema ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EBD).

A configuração XS do Etios 2018 vem com som com função Bluetooth, entradas auxiliares de USB, controle de aúdio e do computador de bordo no volante, além de alto-falantes e tweetes. O motorista tem à dipsosição a função EcoWallet no computador de bordo, com informações para o monitoramento do consumo de combustível e valores gastos com gasolina ou etanol.

Na versões XLS, hatch e sedã incorporam um sistema de áudio com tela touch screen e espelhamento de smartphones. O Etios 2018 ganha faróis de neblina, retrovisores externos com indicadores de seta integrados, acabamento dos bancos Comfort Drive e saias laterais.

A Toyota inclui no portfólio a edição especial Etios Ready. O hatch traz sensor de estacionamento traseiro e sistema multimídia Toyota Play com áudio, Bluetooth, TV digital, DVD e GPS integrado. a versão topo da gama é a Platinum e vem com acabamento mais caprichado, com manopla de câmbio em couro, máscara negra na lanterna traseira, aerofólios, tapetes personaliozados e detalhes cromados na grade dianteira do hatch e do sedã também. O hatch Platinum sai por R$ 64.990 e o sedã por R$ 68.390.

*Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

