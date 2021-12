Toyota inaugura fábrica do Etios no Brasil

O presidente mundial da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, inaugurou a terceira planta da marca japonesa no Brasil. Localizada em Sorocaba, a nova fábrica de produção de veículos é um investimento na ordem de US$ 600 milhões - entorno de R$ 1,2 bilhão - e irá produzir cerca de 70 mil unidades/ano do Etios, nas versões hatch e sedã que chegam a partir de outubro ao mercado nacional.

Em sua visita ao Brasil, o executivo japonês aproveitou para anunciar a construção de uma fábrica de motores orçada em R$ 1 bilhão para a produção de 200 mil unidades/ano. O protocolo de intenções da construção da planta de propulsores em Porto Feliz, no interior paulista, foi assinado durante a cerimônia de inauguração da fábrica de Sorocaba pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e representantes da Toyota. De acordo com Akio Toyoda, a fábrica de Porto Feliz irá oferecer cerca de 700 postos de trabalho e produzirá motores 1.3 e 1.5 para o compacto Etios como também os propulsores 1.8 e 2.0 do sedã médio Corolla. O início das operações está programado para o segundo semestre de 2015.



O Etios será vendido já equipado com freios ABS e airbag de série. São quatro versões do hatchback e mais quatro versões do sedã. Por enquanto, o modelo será destinado apenas ao mercado brasileiro, mas há chances do Etios produzido em Sorocaba ser exportado para países da América do Sul, especialmente a Argentina, principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul.



* O jornalista viajou a convite da Toyota do Brasil

