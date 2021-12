Toyota inaugura fábrica de motores no Brasil

A Toyota do Brasil inaugurou, ontem, sua fábrica de motores em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O complexo industrial ganhou investimentos de R$ 580 milhões (cerca de 18 bilhões de ienes) para a produção de 108 mil unidades dos motores 1.3 e 1.5, ambos com tecnologia flex, para equipar a família de carros compactos Etios.

A planta ocupa uma área de 872.500 metros quadrados e emprega 320 colaboradores. A Toyota investiu ainda em tecnologia para garantir excelentes níveis de qualidade no processo produtivo. Hoje, a marca japonesa possui as fábricas de carros em Sorocaba e Indaiatuba, além da unidade Aissin (transmissões) em Itu e a nova de motores em Porto Feliz.

A Toyota chegou ao Brasil em 1958 para construir o Bandeirante em São Bernardo do Campo, a primeira fábrica da marca fora do Japão. A planta de Porto Feliz tem um elevado grau de automação nos processos de fabricação. Até o fim de 2016, a produção atingirá a marca de 68 mil motores - a capacidade máxima (108 mil) deve ser atingida só no ano que vem. No futuro, a fábrica pode produzir os motores do sedã Corolla.

O evento contou com a presença de Steve St Angelo, CEO da Toyota para América Latina e Caribe e chairman da Toyota do Brasil, além do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do prefeito de Porto Feliz, Levi Rodrigues, executivos e revendedores da marca no Brasil.

O jornalista viajou a convite da Toyota do Brasil

