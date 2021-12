Toyota Etios Platinum 2017 chega com visual exclusivo

A Toyota apresenta o Novo Etios Platinum 2017, disponível tanto para o hatch quanto para o sedã. Diferente do modelo anterior, desta vez a configuração topo de linha se diferencia por um kit visual externo criado exclusivamente para o mercado brasileiro.

A variante ganhou novas rodas de de 15 polegadas, acabamento preto na coluna central, grade dianteira na cor do carro, máscara negra na lanterna traseira, acabamento dos bancos em couro e material sintético, aerofólio traseiro (na versão sedã), entre outros. A grande novidade, contudo, é seu design exclusivo, com para-choques dianteiro e traseiro e grade frontal diferenciados desenvolvidos pela engenharia brasileira.

Além das modificações estéticas, o Etios Platinum 2017 recebe as melhorias já aplicadas à família, como isolamento acústico aprimorado, suspensão e direção recalibrados e painel digital, embora siga na posição central. Sob o capô está o motor 1.5 flex, que rende 107 cv com etanol e 102 cv com gasolina. O câmbio é automático de quatro velocidades.

Os itens de série incluem direção elétrica progressiva, ar-condicionado, controlador de velocidade, computador de bordo, bancos e volante revestidos de couro, trio elétrico, faróis de neblina, sistema isofix para cadeiras infantis, alarme e central multimídia com Bluetooth, TV digital, DVD, GPS e câmera de ré.

O Etios Platinum estará disponível nas cores branco, preto e prata e com preço sugerido de R$ 62.490 (hatch) e R$ 65.990 (sedã).

