Toyota Etios ganha novos itens e chega mais caro

Focada em investir no recheio a Toyota apresenta a nova linha do Etios 2015. A montadora japonesa inclui itens de conforto e conveniência que consequentemente elevam os preços no novo modelo. Na versão hatch, o novo Etios tem preço inicial de R$ 38.380, enquanto o Etios sedã sai por a partir de R$ 42.470.

As versões 2015 já estão disponíveis nas concessionárias e são equipadas com os conhecidos motores de 1.3 litro (apenas para a versão X) que rende 90/84 cavalos de potência com etanol/gasolina e 12,8/11,9 kgfm de torque e 1.5 litros de 96,5/92 cv e 13,9/13,9 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas.

O Etios 2015 ganhou em toda gama, desde a versão de entrada X, indicador de combustível com tecnologia digital, abertura do vidro elétrico apenas com um toque (touch down), regulagem de altura do banco do motorista e alerta sonoro de portas abertas e faróis acesos. O volante agora segue o mesmo design dos que equipam o Corolla e o Camry 2015 e as maçanetas são cromadas.

A XS, intermediária, agora traz em ambas carrocerias de série um novo sistema de áudio com conexão bluetooth, controle remoto das portas com alarme, volante multifuncional com comandos de som, e bancos revestidos em novo tecido sintético. Na XLS, a Toyota incluiu luzes indicadoras de direção nos retrovisores externos e banco em couro sintético.

Para a nova versão topo de linha, a Platinum, as novidades ficam por conta da tecnologia. Assim, o Etios Platinum vem com navegador GPS, câmera de ré e leitor de DVD e Tv digital. O pacote de recheio encareceu a configuração Platinum que chega por R$ 51.780 na versão sedã.

A marca também inclui duas novas cores ao Etios 2015, a cor azul Techno e o branco Pérola.



Veja abaixo os preços de todas as versões:

Etios Hatch X: R$ 38.380

Etios Hatch XS: R$ 42.620

Etios Hatch XLS: R$ 46.220

Etios Cross: R$ 49.190

Etios Platinum Hatch: R$ 49.120

Etios Sedã: R$ 42.470

Etios Sedã XS: R$ 45.190

Etios Sedã XLS: R$ 48.880

Etios Platinum Sedã: R$ 51.780

