Toyota Etios e JAC J6 são atualizados

A japonesa Toyota apresentou a nova linha do Etios, que já está disponível nas concessionárias.

A versão X com ar-condicionado - que tem valor de R$ 35.690 para o hatch e R$ 39.490 para o sedã - ganhou novo acabamento interno, painel Total Black, velocímetro e tacômetro com iluminação em azul e maçanetas internas das portas em prata fosco. O travamento das portas e acionamento elétrico dos vidros foram incluídos de série, além de espelhos retrovisores e maçanetas externas na cor da carroceria.

O modelo XS traz bancos com revestimento Sport Comfort, sistema de áudio com rádio AM/FM, CD player e entrada USB, botões cromados do comando do ar-condicionado e detalhes também em cromo nos difusores do ar-condicionado e na manopla do câmbio, que é manual de cinco velocidades.

Outra novidade da versão XS é o motor: sai o 1.3 16V Flex, de 90 cavalos de potência (ainda presente no hatch X) e entra o 1.5L 16V Flex, de até 96,5 cv (também equipa todas as versões sedã e a XLS). Os preços são de R$ 38.990 (hatch) e R$ 41.490 (sedã).

A top de linha XLS possui, além das novidades das configurações anteriores, volante esportivo de acabamento em couro e costura diferenciada com controle do sistema de aúdio. O hatch custa R$ 42.490, enquanto o sedã chega por R$ 44.990.

Monovolume

A JAC Motors já anunciou a pré-venda do J6, que será comercializado em todo o País a partir do dia 2 de outubro. A chinesa fala em 'profunda reestilização', com alterações nos pára-choques e pára-lamas dianteiros e traseiros. Há novidades também na tampa do porta-malas, nas lanternas, nos faróis e na grade frontal. O interior também foi renovado, com painel de instrumentos redesenhado.

Os preços da linha 2014 do veículo são de R$ 57.990 (versão de 5 lugares) e R$ 59.990 (7 lugares).

O interior do J6 ganhou painel renovado (Foto: Divulgação)

