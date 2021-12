Toyota Etios Connection é neste final de semana

A pré-venda do Etios começa nestes sábado e domingo (15 e 16) em Salvador. A ação, conhecida como Toyota Etios Connection, acontecerá no Salvador Shopping, das 12h às 20h. Também vai ser possível conhecer de perto os carros 86, que é esportivo, e Prius, primeiro automóvel híbrido desenvolvido no mundo.

O Etios chega com preços entre R$ 35 mil, na versão hatch, até R$ 48 mil, no modelo sedã mais equipado. Ele compete com as versões mais caras do Volkswagen Gol no Brasil. O Toyota Etios Connection já passou pelas cidades de Belo Horizonte, Campinas, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, além de Brasília.

A exposição é dividida em três partes. Na primeira, "Mundo Toyota", ficarão os veículos 86, Prius e a versão sport do Etios hatchback. No segundo momento, o Etios é revelado em suas versões hatchback e sedã. Por fim, na terceira parte, quatro Etios estão disponíveis para que os visitantes possam interagir com os automóveis. Consultores farão o pré-pedido por meio tablets conectados à internet.

