Toyota eleva preço e segurança da Hilux e do SW4

A Toyota lança a linha 2020 da picape Hilux e SW4 e as principais novidades estão no reforço em itens de segurança, além do reajuste de preço, em média de 2,5%. São 12 versões da Hilux, que custam entre R$ 119.940 e R$ 214.690. Já as seis opções de SW4 variam de R$ 161.590 a R$ 279.990.

Na nova linha, as picapes de cabine dupla e SUV passam a contar com air bags laterais e de cortina, que, somando aos frontais e o de joelho para motorista, totalizam sete bolsas infláveis. Na segurança ativa, as versões SR e Standard da Hilux ganham controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e controle de tração. Já a SR a diesel vem com assistente de descida, antes só disponível nas opções topo de linha.

Outros itens de segurança passam a vir de série: as versões GR-S, SRX, SRV e SR, movidas a diesel ou flexfuel, recebem travas de rodas, enquanto as versões GR-S, SRX e SRV ainda oferecem trava do estepe para evitar furtos.

Na oferta de equipamentos, as novidades ficam por conta da central multimídia no painel da picape e do SUV, que nas versões GR-S, SRX e SRV têm tela de 8 polegadas e novas funções. O sistema de GPS integrado recebeu atualizações para facilitar a navegação e está disponível em todas as versões cabine dupla da Hilux e todas SW4, exceto na Hilux SR e SW4 SR com câmbio manual.

Na conectividade, Hilux e SW4 contam com o Miracast, conexão via wi-fi que espelha o conteúdo do celular. E ainda contam com o MirrorLink – espelhamento do celular com conexão via cabo para alguns aplicativos predeterminados e que, por motivos de segurança, não permite imagens com o veículo em movimento.

Exterior e conjunto mecânico

Atualizadas na linha 2019, a 2020 não apresenta novidades no design e motores. A Toyota introduz a cor branco-pérola apenas na opção topo de linha SRX. Sob o capô mantém o motor Flex 2.7 16V que gera 163 cv de potência quando abastecido com etanol e transmissão automática de seis velocidades para as versões SRV 4x4 Cabine Dupla, SRV 4x2 e SR 4x2. Há ainda opção de transmissão manual de 5 velocidades para a SR 4x2.

A opção turbodiesel é um 2,8 litros com 177 cv sempre com tração 4x4. A transmissão é automática sequencial de seis marchas nas versões GR-S, SRX, SRV e SR. Caixas manuais de cinco velocidades são disponíveis para versões Standard, Cabine Simples e Cabine Chassi.

A picape feita na Argentina é a segunda mais vendida no país, atrás apenas da Toro. No acumulado do semestre, a Toyota vendeu 19.810 unidades, ante 28.599 da picape da Fiat. Já no SUV também argentino, o SW4 tem emplacamentos mais contidos: é o 12º mais vendido com acumulado de 6.664 unidades no primeiro semestre de 2019.

SW4 também recebe novos itens na linha 2020

São 12 versões da líder Toyota Hilux

Interior SW4 sem mudanças; novidades na central multimídia

Hilux e SW4 contam com o Miracast, conexão via wi-fi

