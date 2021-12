Toyota é a líder mundial de vendas de carros em 2012

A japonesa Toyota se recuperou totalmente dos problemas causados pelo terremoto, seguido de tsunami ocorrido em 2011, e anunciou a liderança mundial na venda de carros em todo o mundo. Em 2012, a Toyota registrou um recorde de vendas de carros, com 9,75 milhões de unidades comercializadas. O resultado é uma alta de 22,6% em relação ao ano de 2011.

Assim, a marca japonesa Toyota ficou à frente da americana General Motors e da alemã Volkswagen. A GM vendeu 9,28 milhões de veículos em 2012, alta anual de 2,9 por cento, enquanto a Volkswagen comercializou 9,07 milhões de unidades, 11,2 por cento mais que um ano antes.

No ano de 2011, a Toyota teve afetada parte da sua produção em plantas industriais que foram parcialmente destruídas. Além da paralização das fábricas no Japão, empresas fornecedoras de autopeças também paralizaram suas produção, afetando assim o envio de componentes e, consequentemente, a produção de veículos feitos nas fábricas da Toyota no Japão.

