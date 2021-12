Toyota convoca recall do Corolla

A Toyota anuncia um recall para os propreitários do sedã Corolla fabricados entre 20/12/16 a 24/02/17. O chamado da montadora é para realizar a subtituição do conjunto de ancoragem do cinto de segurança traseiro, no lado direito do veículo. O reparo que atinge 9.890 unidades deve ser realizado nas concessionárias a partir do dia 19 de julho.

A montadora informa que a peça de ancoragem do cinto de segurança traseiro apresenta marca de estampagem irregular, podendo não atender às normas brasileiras de segurança. Em consequência deste defeito, há risco de rompimento da referida peça, com possíveis danos físicos ao passageiro que estiver usando o cinto e aos demais ocupantes.

Para agendamento e mais informações, a Toyota disponibiliza o telefone 0800 703 0206 e o site www.toyota.com.br/recall

Código alfanumérico e últimos oiti dígitos do chassi:

9BRBDWHE* = H0340333 a H0346204

9BRBLWHE* = H0097419 a H0104445

9BRBD3HE* = H03040380 a H0346194

