Toyota apresenta novas versões da Hilux e SW4 2015

Salvador foi a última cidade a receber os representes da Toyota, que organizaram um almoço para apresentar os novos modelos 2015 da Hilux e SW4. Na picape, a principal novidade é a nova versão Flexfuel 4x2 equipada com motor 2.7 flex que rende 163 cv. O câmbio é automático de quatro marchas e a picape chega com preço sugerido de R$ 99.900. Já o SW4, também passou por mudanças e chega em uma nova configuração, SR 2.7 flex automática com sete lugares com o preço de R$ 122.280

Celebrando 45 anos, a picape Hilux conquistou os brasileiros desde 1969 quando foi lançada. De janeiro a outubro deste ano, foram 42.700 mil unidades vendidas, e o Brasil é hoje o terceiro maior mercado do veículo em todo o mundo. Só os estados da região Nordeste representam 21% do mercado, com 6.999 unidades vendidas de janeiro a outubro de 2014.

Mesmo com a idade, a Hillux não quer perder o que já conquistou. Para isso, a Toyota oferece a versão intermediaria 4x2 flexfuel de câmbio automático com motor 2.7 flex que rende 163 cv quando abastecido com etanol e 158 cv, gasolina. A montadora japonesa equipa também a Hilux Limited Edition, que foi apresentada no Salão de São Paulo. A série especial tem base na versão SRV Top Diesel 4x4 e terá 3 mil unidades. A versão inclui pacote de acessórios como proteção no para-choque dianteiro, novas rodas aro 17 em preto fosco, adesivos personalizados, santantônio Sport cromado com protetores laterais, capota marítima, tapetes exclusivos e soleira personalizada. A Hilux Limited Edition chega no valor de R$ 155.650.

O SW4 2015 agora conta com uma versão SR flexfuel com sete assentos. O modelo custa R$ 122.280. Além disso, o SW4 traz outra novidade. Na parte interna o carro ganha acabamento na cor preta para a versão topo de linha SRV 3.0 diesel com sete assentos. Antes, havia apenas uma variante para cinco pessoas. Ambos os motores têm 163 cv de potência.

Confira os preços:

Hilux

Automática:

Limited Edition R$ 155.650

SRV TOP R$ 152,350

SRV Base R$ 144.550

SR R$ 126.350

Manual:

SRV Base R$ 136.800

SR R$ 120.500

Diesel:

SW 4

SRV 7 assentos/ interior preto ou bege R$ 189.600

SRV 5 assenos/ interior bege R$ 184.850

FLEX

SR 7 assentos (automático) R$ 122.280

SR 5 assentos (automático) R$ 119.150

SR 5 assentos (manual) R$ 114.000

