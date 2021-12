Toyota apresenta a 4ª geração do Prius em Las Vegas

A Toyota investe forte no conceito dos carros com tecnologia híbrida. Não é à toa que o Prius é um modelo reconhecido em todo o mundo, inclusive no Brasil. A fabricante oriental acaba de apresentar a quarta geração do Prius em Las Vegas, nos Estados Unidos. O modelo é um dos mais vendidos no mercado japonês e ganhou uma série de mudanças visuais, de acabamento e, especialmente, no pacote mecânico.

Com isso, a Toyota aposta nos carros mais sustentáveis e redefine os padrões de estilo e prazer ao dirigir. O Prius chegou ao mercado em 1997 como o primeiro veículo híbrido de produção em larga escala do mundo e, agora, está mais vistoso. O novo design está alinhado ao padrão global da Toyota, dando destaque ao conjunto frontal mais equilibrado e moderno. Entre as mudanças, estão as curvas mais dinâmicas na carroceria e uma silhueta com assinatura triangular, que, combinada ao baixo centro de gravidade, resulta em um veículo com aspectos angulares de linhas acentuadas.

O teto foi reduzido em 20 mm e foi movido um pouco mais para a frente, enquanto o capô também foi rebaixado, deixando o Prius bem elegante. As mudanças foram realizadas sem que o modelo perdesse espaço interno. Além disso, o novo Prius tem faróis mais fortes valorizando a iluminação. Na traseira, as lanternas combinam formas ousadas e originais, enaltecendo a personalidade do Prius, desde o spoiler traseiro, até as linhas laterais. Seu interior ganhou um painel de instrumentos que valoriza a sensação de espaço. Há detalhes em branco, utilizados nas partes mais baixas.

O Prius tem chassi 60% mais rígido e, mesmo assim, o carro ficou mais mais leve - teve reduções de peso nos principais componentes, conseguindo maior desempenho de seu sistema híbrido. Como resultado, estabeleceu nova marca ao atingir mais de 40% de eficiência térmica e uma fantástica economia de combustível. O modelo híbrido é 60 mm mais longo, 15 mm mais largo e 20 mm mais baixo em comparação à geração anterior. Com essas medidas, apresenta-se de forma ainda mais marcante nas ruas, além de entregar mais espaços para ocupantes e acomodação de bagagem.

O Novo Prius começará a ser vendido no Japão no fim de 2015 e, posteriormente, chegará a outros mercados ao redor do mundo.

