Toyota anuncia recall de 6,39 milhões de veículos

A montadora japonesa Toyota anunciou nesta quarta-feira, 9, um recall de 6,39 milhões de veículos em todo o mundo por diversos problemas técnicos, como cabos de airbag e suportes da coluna de direção defeituosos.

A Toyota informou que 27 modelos são afetados pela medida, incluindo o Yaris e o RAV4. A empresa destacou que nenhum acidente foi registrado em função dos problemas, no momento em que a rival americana General Motors deve apresentar explicações por 13 acidentes fatais que provocaram um recall gigantesco.

No total, 2,34 milhões dos veículos afetados estão na América do Norte, 1,09 milhão no Japão e 770.000 na Europa. Os outros 2,19 milhões de carros que precisam passar pelo recall estão divididos pelas outras regiões do mundo.

A maioria dos veículos (3,5 milhões, entre eles alguns modelos Corolla e Camry, mas também Yaris e RAV4) precisa do recall por um problema no cabo espiral do airbag, que pode provocar um corte na alimentação elétrica do airbag e impedir o funcionamento.

A empresa informa, no entanto, que neste caso concreto um indicador aponta a anomalia ao motorista.

Mais de 2,3 milhões de veículos (Urban Cruiser e Yaris, entre outros) têm um problema em uma peça dos assentos dianteiros. O sistema de bloqueio pode quebrar e deixar o banco em livre deslocamento.

Quase 760.000 veículos (Ractis e Yaris, entre outros) podem ter problemas no suporte da coluna de direção.

A Toyota também anunciou um recall de alguns modelos Ractis por uma falha nos para-brisas no Japão e 20.000 veículos estão afetados por um problema no motor de arranque no Japão e em Hong Kong.

Neste último caso foram registrados dois incêndios, que não deixaram feridos, segundo a montadora.

