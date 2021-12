Toyota anuncia recall aos proprietários de Hilux e RAV4

Proprietários dos veículos Hilux e SW4, de junho 2005 a janeiro de 2011 e do RAV4, fabricado entre agosto de 2005 e março de 2010 devem agendar atendimento em uma concessionária das redes de autorizadas Toyota do Brasil. A montadora abriu recall para esses modelos após encontrar uma falha na conexão entre o comando e a bolsa de airbags do lado do motorista.

A falha está no componente do conjunto do cabo espiral do sistema de airbags. E o chamado consiste na inspeção e, se necessária, a substituição dos cabos flexíveis do sistema. Se tal situação ocorrer em uma colisão, o motorista poderá ficar sem a segurança suplementar que os airbags proporcionam. O não acionamento do sistema envolve o risco de ferimentos graves na região do torax e face, e até lesões fatais em casos extremos.

A avaliação ou substituição dos componentes é realizada de forma gratuita. A partir 1 de junho o proprietários vão poder realizar uma nova inspeção de segurança após receber um anúncio da montadora.

Endereços e telefones de contato podem ser encontrados no site www.toyota.com.br

