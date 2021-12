Toyota abre nova revenda Terra Forte em Salvador

[12:22 AM, 12/6/2017] Preta: A Toyota expande o número de revendas na Bahia com a inauguração de mais um concessionária, a Terra Forte, na Avenida Magalhães Neto. A loja faz parte do planejamento da marca japonesa para driblar a crise e fortalecer o crescimento das vendas da marca no País, em especial na capital baiana.

A festa de abertura contou com a presença de Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, Miguel Fonseca, vice-presidente da montadora, o vice-prefeito Bruno Reis, o secretário municipal da Fazenda Paulo Souto e a banda baiana Olodum.

A nova revenda Toyota faz parte do Grupo Gercino e Nilo Coelho Filho, e junta-se a outras cinco lojas na Bahia (Guebor Comércio, Guebor Pituba, Guebor Lucaia) Topázio (Feira de Santana) e Diamantina (Vitória da Conquista). A nova loja pretende garantir o crescimento das vendas de veículos como o novo Corolla, carro-chefe da montadora e líder entre os sedãs médios no país, a linha Hilux, SW4, e o novo Etios, que segue com mudanças discretas na linha 2018 entre outros modelos.



