Toro ganha motor inédito 2.4 Tigershark flex

A Toro acabou de ganhar como Picape do Ano na premiação Auto Esporte, a mais importante da América latina. Lançado em fevereiro deste ano, o modelo já vendeu mais de 30 mil unidades, desbancando em outubro a campeão, a irmã menor Strada, também da Fiat.

Mas a marca italiana ainda quer mais. Para isso, segue o cronograma de lançamentos no Brasil e traz agora a nova versão Freedom (R$ 98.730) da picape Toro com novo motor Tigershark 2.4 flex, acoplado ao câmbio automático de nove velocidades, a mesma transmissão que equipa a versão com motor diesel.

Importado do México, o propulsor abastecido com etanol entrega 186 cavalos de potência e 24,9 kgfm de torque aos 4.000 rpm. Com gasolina, são 174 cv e 23,5 kgfm. Segundo a Fiat, a Toro consegue aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos. De acordo com os dados do Inmetro, a picape Toro 2.4 flex registra consumo, com etanol, de 5,9 km/l na cidade e 7,4 km/l na estrada. Com gasolina, os números são 8,6 e 10,8 km/l, respectivamente.

Exclusivo da versão Freedom, o novo motor 2.0 Tigershark flex traz ainda outras inovações para a categoria, como o sistema start-stop, alternador pilotado, que aproveita as desacelerações para carregar a bateria, e botão Sport no painel, que muda as respostas de motor e câmbio para melhor aceleração e desempenho.

Entre os itens de série, a Toro vem equipada com aletas para as trocas de marcha no volante. O sistema de partida a frio aposenta o tanque auxiliar e adota o aquecimento de combustível na flauta.

A repórter viajou a convite da Fiat do Brasil

