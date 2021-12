Toro entra na briga com Oroch

O Brasil é um dos poucos países que oferecem picapes leves no mundo. A Strada, da Fiat, é a típica picape derivada de carros de passeio - no caso, o Palio. Líder do segmento dos modelos compactos no país, a Fiat sempre ousou com carrocerias de cabine estendida e, em seguida, dupla. Mas na hora de dar o bote com a Toro, a francesa Renault deu um passo à frente e apresentou a inédita picape Oroch, modelo que fica entre as pequenas e as médias, como a S10, Ranger e Frontier.

A briga da Toro e Oroch tem capítulos fortes. O modelo derivado do utilitário Duster traz consigo pacote cheio de equipamentos, multimídia com conectividade e boa relação custo-benefício. O preço da Renault é quase imbatível. Já a Fiat arma-se contra a rival com visual moderno, motores flex e diesel (mecânica igual à do SUV Renegade, da Jeep) e ambas têm suspensão multi-link na traseira, um diferencial para entrar na briga com as picapes médias no Brasil.

A Renault Oroch inaugurou o novo segmento das picapes que ficam entre as compactas e as médias. Já a Fiat criou um novo nicho, chamado de Sport Utility Pick-up, uma picape que mescla características de utilitário e carro de passeio.

A TARDE traz um inédito comparativo para mostrar quais são as qualidades da Oroch e da Toro, ambas equipadas com motores flex, tração dianteira e caçamba para transportar carga em situações urbanas e nas cidades pelo Brasil afora.

Na base das versões, a Fiat oferece a Toro Freedom com motor 1.8 e-TorQ flex, remapeado para gerar 139 cavalos de potência, com câmbio automático de seis velocidades. Nesta faixa, a Oroch Dynamique traz motor 2.0 Highflex, de 148 cavalos, e transmissão manual de seis marchas - ainda não é ofertada com caixa automática. Tanto na mecânica quanto no pacote de equipamentos, as picapes são equiparadas.

A Renault inclui direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, rodas de liga leve aro 16, alerta sonoro de luz acesa, protetor de caçamba, central Media NavEvolution 2.0, com tela de 7 polegadas e GPS e comandos no volante, barras de teto e santantônio na Dinamique (R$ 74.990).

A Fiat abre o leque de itens de série na Toro Freedom - que sai por R$ 76.500. A picape vem com direção elétrica, ar-condicionado digital, multimídia com conectividade, bluetooth, computador de bordo, volante multifuncional, sensor de estacionamento e rodas de liga leve de 16 polegadas.

Aparentemente, a Toro é maior. No entanto, a diferença é pouca entre o modelo da Fiat e a Oroch, da Renault. São 4,91 metros de comprimento contra 4,69 metros da Duster Oroch. A distância de entre-eixos é de 2,99 metros. Na Oroch, é de 2,82 metros. Na prática, isso é bom para os cinco ocupantes e, principalmente, para o transporte de carga na caçamba.

O visual da Fiat surpreende com três linhas de faróis, incluindo o de luzes diurnas de LED e de neblina. Já a Oroch dispensou linhas mais vistosas e aposta na utilidade da caçamba - que pode transportar até 650 kg, incluindo os passageiros. Tanto a Fiat quanto a Renault oferecem extensor de caçamba na lista de itens opcionais. Um dos diferenciais da caçamba da Toro é o sistema de abertura da tampa, que é bipartida e deixa a picape com ares bem modernos.

A dirigibilidade é um capítulo à parte. A Oroch tem pegada de utilitário, bem parecida com a do Duster. A Toro ousa mais e quer ser um carro de passeio, mais urbano. Porém peca na falta de funcionalidade, com poucos porta-trecos no interior.

