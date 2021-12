Toro chega para fazer história

A Fiat inaugura com a picape Toro um novo segmento no Brasil. O veículo é classificado como SUP (Sport Utility Pick-up) e chega ao mercado brasileiro com uma combinação de motor, câmbio e tração. São quatro versões - Freedom 1.8 16V Flex AT6, Freedom 2.0 16V Diesel (com câmbio manual de 6 marchas) 4x2 e 4x4 e a top da gama, Volcano 2.0 16V Diesel AT9 4x4. Mais a série especial de lançamento: Opening Edition 1.8 16V Flex AT6.

Produzida em Goiana (Pernambuco), a picape tem visual vistoso com um conjunto frontal que destaca três faróis, incluindo o de luzes diurnais, de iluminação a LEDs e auxiliares de neblina. O modelo de entrada com motor 1.8 flex, de 139 cavalos, ganhou calibrações para ganhar potência e torque, além de reduzir o consumo de combustível.

Destaca-se pelo amplo pacote de equipamentos e, entre os itens, estão o piloto automático com controlador de velocidade, computador de bordo (mostrando distância, consumo médio/instantâneo e autonomia) e quadro de instrumentos personalizável de 3,5 polegadas em TFT (com relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa), ESC (controle eletrônico de estabilidade), Hill Holder (auxiliar de partida em subidas) e rádio Connect com comando no volante, este com regulagem de altura e profundidade. Tem tração 4x2 e câmbio automático de seis velocidades.

Vem ainda com ar-condicionado, direção elétrica, fixação Isofix para cadeira infantil, vidros e travas elétricas automáticas (fecham a 20 km/h), sensor de estacionamento traseiro e revestimento de caçamba, entre outros. A caçamba transporta até uma tonelada de carga e, na parte mecânica, a suspensão traseira é multi-link, feita para aguentar os trancos das nossas rodovias e segurar o peso de uma tonelada na caçamba, que possui ainda uma inédita tampa bi-partida, excelente para facilitar a colocação da carga no compartimento.

Já a Toro Volcano traz o bom motor 2.0 turbodiesel, de 170 cv, tração 4x4 e câmbio automático de 9 velocidades. Tem ar-condicionado dual zone, rodas de liga leve de 17", câmera de ré, central multimídia Uconnect Touch NAV de 5", quadro de instrumentos com display em TFT de 7" colorido, faróis de neblina cornering (que acompanham as curvas), faróis principais com DRL (LEDs de segurança diurnos) e muitas outras tecnologias.

Versões:

Toro Freedom 1.8 16V Flex AT6 4P - R$ 76.500

Toro Opening Edition 1.8 16V Flex AT6 4P - R$ 84.400

Toro Freedom 2.0 16V Diesel 4x2 e 4x4 -R$ 93.900 e R$ 101.900

Toro Volcano 2.0 16V Diesel 4x4 - R$ 116.500



Roberto Nunes, em Campinas Toro chega para fazer história



*O jornalista viajou a convite da FCA Brasil

adblock ativo