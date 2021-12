Toro chega forte e desbanca Oroch

A picape Toro ganhou "vida" no ano passado e já incorporou mudanças mecânicas, com a oferta do inédito motor 2.4, da família Tigershark Multiair Flex, de 186 cavalos, e transmissão automática de 9 velocidades. É com esse conjunto mecânico que a Fiat vai impulsionar a Toro frente a rival Oroch, da Renault. A situação é meio estranha para um carro recém-lançado: incluir novo motor – no caso maior e flex – pode deixar os compradores, no mínimo, chateados pelo ajuste mecânico. Mas, a nova Toro flex realmente ficou mais esperta, principalmente pelo uso do câmbio 9Speed )nove velocidades, usado antes com o propulsor turbodiesel, de 170 cavalos.

A configuração Freedom da Toro Tigershark tem tração 4x2 e um pacote de itens igual ao da outra versão Freedom flex. Com valor de R$ 98.730, a Toro Tigershark tem preço salgado. É certo que o modelo é uma picape. Ha também elementos que lembram carros de passeio e até crossover. Além do espaço para cinco pessoas, a picape tem caçamba para transportar 820 kg.

Com o novo motor 2.4 flex, houve a incorporação de um botão Sport no painel (muda o comportamento do conjunto motriz e da assistência da direção, mantendo o motor em rotações altas, marchas menores e a direção firme). Ganha retrovisor com função tilt-down, sistema anticapotamento, luz no chão quando as portas estão abertas, monitoramento da pressão dos pneus e capota marítima. A picape tem direção elétrica, mais leve e eficiente, e traz agora start/stop. Isso tudo fica ajustado com as rodas de 16", aletas atrás do volante, sensores de chuva e crepuscular, multimídia com tela de 5" e GPS, seis air bags, faróis de neblina e barras no teto.

Na cidade, a Toro tem espaço para levar cinco ocupantes. Assim, mostra que é um carro urbano. Na zona rural, é possível transportar carga na caçamba. Ai, mostra que é uma picape da roça.

Renault Duster Oroch

Um ano após ser lançada, em setembro de 2015, ofertando apenas câmbio manual, a Renault Duster Oroch ganhou transmissão automática de quatro velocidades. Diante da tendência das montadoras de uma distribuição maior das marchas (vide a Fiat Toro com câmbio de nove velocidades), a novidade na Oroch já chega com cara de coisa antiga. Mas a Renault anuncia inovação na caixa de transmissão da picape.

Trata-se do sistema kick down, que reduz as marchas e aumenta a rotação do motor quando o motorista pisa fundo no acelerador. O câmbio executa as trocas com suavidade, mas as retomadas não são o forte do conjunto mecânico – apesar do propulsor 2.0 16V flex, com potência de 148 cavalos (com etanol), que equipa o modelo testado por A TARDE Autos (versão Dynamique 4x2). Há a opção de troca manual sequencial por meio da própria manopla de câmbio – uma ótima alternativa para os momentos de uma arrancada mais ágil.

A Oroch Dynamique equipada com transmissão automática custa R$ 79.120 e traz um pacote com itens de série bem atraente para tal faixa de preço e que deixa a vida a bordo com sensação de se estar em carro de passeio. Lista inclui ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, vidros elétricos com one touch e sistema antiesmagamento, sensor de estacionamento traseiro e faróis de neblina. Chama a atenção o isolamento acústico – o barulho do ronco do motor está longe de incomodar dentro do habitáculo. Outro item legal é um amortecedor para manter o capô aberto no lugar da haste metálica.

O design foge da sofisticação, mas a pegada trilheira segue forte. A suspensão Multilink alivia os impactos de terrenos acidentados. As rodas de liga leve de 16" são calçadas por pneus 205/ 65 R16. A união de preço com a chegada do câmbio automático torna a Oroch páreo duro para picapes menores, como a Saveiro e a Fiat Strada.

adblock ativo