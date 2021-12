Todos querem ser o líder

Longe da aspiração off road com tração integral, o ano de 2017 ficará marcado pelos jipinhos feitos para o uso urbano, responsáveis por pouco mais de 230 mil unidades emplacadas só este ano até outubro em todo o Brasil. No rali nosso de cada dia entre buracos, valetas e asfalto mal conservado, a capacidade de vencer obstáculos é uma vantagem e boas opções não faltam.

Desde que uma nova safra de utilitários esportivos compactos chegou ao mercado a partir do Jeep Renegade, no início de 2015, há opções a partir de R$ 53,9 como o Chery Tiggo ou R$ 56,9 mil como o JAC T40. Mas a briga está mesmo no topo da cadeia especialmente entre o Honda HR-V, Hyundai Creta e o Jeep Compass, que alçou a liderança recentemente com média de quatro mil unidades vendidas por mês.

Mesmo renovado o Ford Ecosport ainda não embalou e modelos já conhecidos ficaram para trás como o Renault Duster ou o velho Hyundai Tucson, ainda produzido no país. Boa surpresa foi o Captur que no mês passado teve sua melhor média de vendas: foram dois mil emplacamentos, o dobro dos meses anteriores. Se considerarmos os dados da Fenabrave divulgados ontem, 30, a conclusão é que os crossovers - nome correto para estes veículos com proposta mista, vieram para ficar.

Testamos os mais vendidos

A TARDE Autos avaliou os jipinhos compactos nas versões topo de linha e com motor flex mais vendidos no mercado brasileiro nas últimas semanas e concluiu que a diferença entre os líderes está escondida nos detalhes. Considerando o acumulado do ano, o HR-V é o mais vendido exibindo estilo único mas um pouco suave, especialmente na traseira, bom desempenho do motor 1.8 140cv um pouco ruidoso mas bem casado com o câmbio automático CVT que simula 7 marchas e acabamento pouco ousado no interior, característica comum dos modelos Honda.

O Compass se destaca pelo excelente acabamento e pelo estilo que remete de propósito ao Grand Cherokee, o interessante motor Tigershark 2.0 de 166cv que anda bem mas bebe e dimensões mais generosas que os rivais. Já o Renegade, que já foi o mais vendido, mostrou que a melhoria do motor 1.8 E.torQ EVO de 135cv está no torque com respostas mais ágeis e mais economia. Seu forte é a personalidade que remete aos bons e velhos jipes, ainda que isso resulte em espaço interno apertado e porta-malas limitado.

O Hyundai Creta 2.0 foi uma boa surpresa do nosso teste com funcionamento silencioso e trocas de marchas feita logo aos 2.000rpm, resultando em consumo mais baixo. Se o painel traz a lembrança do HB20, por fora o crossover de origem sul-coreana é muito ousado especialmente na dianteira, e ainda chama a atenção por onde passa. Ainda assim, os produtos que buscam melhores posições não devem ser descartados.

O Nissan Kicks tem design racional e ótimo consumo, o Ecosport traz o pacote mais tecnológico e esbanja desempenho e o Duster tem o preço mais atrativo. O Peugeot 2008 oferece bom nível de acabamento e equipamentos, Chevrolet Tracker tem ótimo do motor 1.4 turbo e o Captur tem design bonito, apesar do desempenho modesto da versão 1.6.

