Todos contra o Polo

Fiat Argo

É o que mais se aproxima do novo Volkswagen em termos de tecnologia. O preço inicial de R$ 46.800 (Drive 1.0) dá direito a direção elétrica progressiva, sistema start-stop (que desliga o motor nas paradas e religa automaticamente nas saídas, em prol da economia de combustível) e computador de bordo digital. O motores 1.0 de três cilindros (77 cv) e 1.3 de quatro cilindros (109 cv) são adequados ao hatch, mas o 1.8 (139 cv) das versões mais caras – que podem passar dos R$ 80 mil – é ineficiente.

Peugeot 208

Duas mudanças importantes recolocaram o charmoso hatch no radar. Primeira: o câmbio automático pulou de quatro para seis marchas, melhorando a dirigibilidade do hatch. O motor 1.6 16V (118 cv), contudo, é tímido diante dos novos propulsores turbinados. Segunda: a central multimídia foi atualizada. Mais intuitiva no uso, também permite espelhamento do Waze. Versão Active, com motor 1.2 (um dos mais econômicos do mercado), parte de R$ 52.990.

Citroën C3

Partindo de R$ 43.990 (1.2 Start), é a porta de entrada para o mundo dos hatches compactos premium. Assim como o “primo” 208, recebeu novo câmbio automático e central multimídia atualizada (com espelhamento celular, mas sem Waze). Único da categoria sem o sistema Isofix de fixação de cadeirinhas infantis,

tem poucos trunfos diante da concorrência – dois deles são o preço atrativo e o exclusivo para-brisa panorâmico, de 1,35 m de comprimento.

Ford New Fiesta

Uma das referências do segmento, é o líder de emplacamentos entre seus pares. Parte de R$ 53.660, mas o melhor do New Fiesta começa nos R$ 66.090 da configuração SEL Ecoboost, equipada com motor 1.0 turbo de 128 cv. Mas ainda deve uma central multimídia moderna, que deve estrear na próxima atualização do modelo, prevista para ainda este ano, e mais espaço no banco traseiro – o que só uma geração, ainda longe do Brasil, resolverá.

