Toca do Pepino revela pinturas rupestres e muita aventura off road

O segundo dia da Expedição Nissan começou com mais adrenalina. A primeira parada foi na Toca do Pepino e além de ser a caminhada mais longa - cerca de 2,5 km - e mais cansativa por ter partes mais íngremes, foi também até agora, o melhor trajeto para testar a capacidade off road da picape Frontier.

No caminho da Toca do Pepino é possível avistar a região da igrejinha, na Chapada Diamantina

No caminho havia um rio, que devido ao clima, estava seco e cheio de pedras soltas. Para atravessar foi preciso acionar a tração 4x4 reduzida da picape. No sinuoso trecho, os controles eletrônicos de estabilidade, tração, frenagem, descida e partida em rampa da Frontier também foram testados e ajudaram a condução com segurança e mais estabilidade.

Pinturas rupestres

A Toca do Pepino tem esse nome porque uma família italiana era dona das terras da Vila de Ventura, (onde fica a toca) e o apelido do chefe da casa era Pepino, muito comum na Itália. No século XX, a cidade vivia da exploração de minas e diamantes e era mais populosa do que Morro Do Chapeu. Com o passar dos anos as pessoas foram embora, e hoje, apenas uma família de 15 pessoas vivem na Vila que guarda muita história.

Na toca do Pepino é possível encontrar mais figuras rupestres de pessoas, animais e desenhos geométricos. Os registros mostram os bichos mais vistos pelos povos na época, que eram as emas e veados. Alguns outros desenhos revelam mulheres grávidas e cercas que indicam o cuidado de criar os animais para reprodução e não para o abatimento.

Professor e arqueólogo Carlos Alberto Etchevarne explica sobre as pinturas rupestres

Em seguida o grupo percorreu uma longa estrada de terra batida para chegar até a Pedra do Boiadeiro. Nesse local é possível perceber que os povoando pré coloniais descobriram que ao misturas as cores extraídas das pedras, eles poderiam criar novas cores como o laranja. Por isso, neste sítio arqueológico há muitas imagens coloridas com outros pigmentos.

Nos trechos de estrada bem pavimentada, o motor exibe o bom torque apesar da relativa demora para trocar as marchas - o que poderia acontecer mais cedo aliviando o trabalho do propulsor. O conforto fica por conta dos bancos dianteiros que foram melhorados com o sistema que a Nissan chama de “Zero Gravity” por contemplar no projeto a distribuição uniforme do peso do corpo.

Com uma design totalmente novo e robusto, a peça-chave da 12ª geração da Nissan Frontier é a estrutura mais resistente, com um chassi reforçado, quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo que é mais leve, eficiente e d tecnológica. A Frontier está disponível em 33 mercados da América Latina e é um dos modelos mais vendidos da marca na região.

