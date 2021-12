Tivoli marca bom retorno da SsangYong

Há bons motivos para acreditar em um retorno definitivo e bem-sucedido da SsangYong ao mercado brasileiro.

Primeiro: a empresa promete resolver os problemas dos clientes desamparados pelo antigo distribuidor, além de renomear novos concessionários – mantendo apenas aqueles comprometidos com a nova fase.

Segundo: a gama de carros está mais ampla e tem qualidade. Avaliamos rapidamente dois deles.

Tivoli será o carro-chefe. Custará entre R$ 85 mil e R$ 100 mil, estima a marca, que só definirá os valores no lançamento, marcado para fevereiro.

Tivoli tem bom acabamento e tela multimídia touchscreen

Não pretende desbancar o Jeep Renegade e o Honda HR-V da liderança dos SUVs compactos, mas tem a esperteza de ocupar o lugar que deveria ser da conterrânea Kia, entregando boa relação custo-benefício e visual diferenciado – a SsangYong manteve o hábito de soluções incomuns de design, mas agora sem exageros.

O SUV de 4,20 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,59 m de altura e 2,60 m de entre-eixos veste bem. O banco oferece conforto acima da média e há regulagem de altura e profundidade do volante, sendo este último eixo ignorado por alguns rivais.

Os comandos são bem acessados, o acabamento é bom, o espaço é decente. Mas é notória a sensação de que aquela atmosfera – grafia e distribuição do painel de instrumentos, tipos de botão, estrutura geral da cabine – é a de carros coreanos de uma geração atrás. Não que seja ruim, longe disso. Só não é inédito.

Sob o capô, o Tivoli guarda um motor 1.6 a gasolina, de 128 cv e 16,3 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Nesse quesito, o modelo será um dos mais tímidos do segmento – não tanto na ficha técnica, mais na dinâmica do uso real, sobretudo na estrada.

Entre os principais equipamentos, há controles de estabilidade e tração, sistema Isofix de ancoragem de cadeirinha infantil, ar-condicionado digital, multimídia e assistência da direção com três modos de calibragem. O porta-malas comporta 423 litros. No XLV (R$ 90 mil a R$ 105 mil), versão estendida do Tivoli, o porta-malas salta para 720 litros.

SUV Korando retornará ao Brasil no começo de 2018

Um andar acima está o Korando, que custará entre R$ 135 mil e R$ 150 mil. Seu maior apelo é o motor 2.2 turbodiesel, de 178 cv e 41 kgfm de torque, acompanhado por um câmbio automático de seis marchas. A dupla desenvolve bem o SUV, tanto na cidade quanto na rodovia. O sistema de tração é integral, com opção de bloqueio do diferencial central.

Tivoli XLV tem porta-malas com capacidade de 720 litros

A garantia é sempre de três anos. Até o fim de 2018, a marca espera contar com 50 concessionárias.

adblock ativo