Tiguan Allspace tem sucesso na pré-venda

A Volkswagen anunciou em 9 de abril o início da pré-venda da nova Tiguan Allspace, cujo lançamento teve cobertura especial de A TARDE. Uma semana depois, veio a surpresa: duas das três versões disponíveis no mercado brasileiro já se esgotaram. Esses dados deixam evidente que os compradores da marca aguardavam esse lançamento há um bom tempo pois a antiga Tiguan nunca foi protagonista entre os SUVs.

As versões topo de linha 350 TSI R-Line, com motor 2.0 turbo de R$ 179.990 e a de entrada, a 250 TSI com motor 1.4 turbo de R$124.990 já estão esgotadas. Ainda há algumas unidades da versão intermediária Comfortline 250TSI , de R$ 149.990 disponíveis, mas a Volkswagen não divulga no comunicado oficial quantas ainda estão sendo vendidas na rede. A montadora trouxe apenas 500 unidades para a pré-venda no Brasil.

Para quem deseja reservar uma unidade da nova Tiguan, terá que desembolsar de cara o valor de R$ 10 mil. O passo a passo para encomenda está disponível no site oficial da Volkswagen.

Expectativas para o mercado Baiano

A Tarde Autos entrou em contato com a concessionária Sanave, uma das maiores da rede VW na Bahia para apurar qual a expectativa de vendas em todo o estado. Na pré-venda nenhum carro foi vendido pela Sanave na Bahia e a expectativa é que a região comece a ter o aquecimento das vendas somente em junho e julho.

