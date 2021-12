Tiggo sai na frente na briga com X60

"Você ainda vai comprar um carro chinês". Já faz tempo - pelo menos três anos - que isso já é uma realidade no Brasil. No primeiro semestre deste ano, as fabricantes Chery e Lifan, que anunciaram fábrica e operação mais sólida no Brasil, reforçaram as opções de utilitários esportivos para o mercado nacional.

Lançado em 2010, o Chery Tiggo está totalmente renovado e reforça suas características de jipinho. Já a Lifan aposta no perfil mais urbano do crossover X60, modelo produzido para brigar diretamente com o compatriota Tiggo e abocanhar clientes do Ford EcoSport e do Renault Duster. Na prática, estão mais para o Hyundai Tucson e a antiga versão do Sportage, da Kia.

A fórmula chinesa é a do pacote cheio de equipamentos. Assim, ambas opções chegam com direção hidráulica, airbag duplo, ar-condicionado, controle de som e regulagem de altura no volante, CD Player MP3 com entrada USB e para iPod, vidros, travas e retrovisores elétricos, freios ABS com EBD, porta-objetos e rodas de liga leve aro 16.

O chinês X60 tem visual moderninho, querendo lembrar até o do alemão BMW X1. Se distancia do Tiggo, modelo feito em Wuhu, província de Anhuí, na China. A Chery reforçou o conjunto motriz no repaginado Tiggo - motor ACTECO 2.0 16V, gasolina, de e 138 cavalos de potência, câmbio manual de cinco marchas, tração 4x2 e suspensão mais adaptada ao solo brasileiro.

Montado na planta em San José (Uruguai) no regime CKD (Completely Knock-Down), o SUV da Lifan traz um motor menor 1.8 16V, com tecnologia VVT, que gera 128 cavalos a 6.000 rpm e 16,8 kgfm de torque em 4.200 giros. São 10 cavalos a menos e torque menor também (o do Tiggo é de 18,2 kgfm/4.300 rpm), mas que não fazem tanta diferença em situação urbana.

Andam juntos

Tiggo e X60 possuem cinco anos de garantia de fábrica. Assim, andam juntos na briga pelo cliente. O Tiggo preserva o ar de jipinho, com estepe pendurado na tampa do porta-malas de 435 litros. O LIfan exibe linha mais de crossover, com faróis em LED, grade proeminente e indicadores de setas em LED nos retrovisores.

Seu porta-malas é de 405 litros e perde espaço por guardar o pneu reserva. No Tiggo, são 435 litros.

A Chery se garante com o histórico de três anos do Tiggo, com reposição de peças e maior rede de revendas. Já a LIfan apresentou um plano de expansão e renovação do portfólio de veículos.

O X60 oferece, de série, até multimídia com câmera de ré e sensores de obstáculos. No novo Tiggo, o sistema custa R$ 5 mil a mais, elevando o valor do carro. Mas, o carro da Chery traz também atrativos de série e mecânica já conhecida pelas oficinas.

Estilo do X60 rivaliza com a mecânica do Tiggo

A compra de um veículo zero-quilômetro requer atenção redobrada em uma série de aspectos, especialmente os relacionados ao pós-venda e à manutenção. A Lifan estreia no terreno dos SUVs compactos e urbanos com o X60, modelo de visual moderno e equipamentos de sobra.

Já a chinesa Chery manteve-se no nicho dos jipinhos. Assim, garante seu espaço mais próximo do Duster, enquanto o X60 se aproxima mais do Tucson e, também, do EcoSport. De série, o Lifan X60 já chega com a moderna central multimídia com CD, DVD e GPS, bancos em couro, porta-óculos fixado no teto, descansa-braço com porta-objetos e painel de instrumentos com mostradores vistosos (velocímetro digital, conta-giros e de combustível). O utilitário Tiggo está com visual remoçado. Seu interior ganhou acabamento melhor também e itens que valorizam o bem-estar, como painel com bons mostradores, volante com comandos dos sistemas e saídas maiores do ar-condicionado.

A tampa do porta-malas do Tiggo tem abertura lateral. Já o X60 mantém a tradição de crossover com tampa para cima. As jantes de cinco aros estão dispostas com pneus 215/65R16 no Lifan. Já o novo Tiggo vem com jantes de sete aros com pneus 235/65R16.

Na briga dos chineses, é bom ir além da beleza. Fique atento ao histórico de quebras e preço da manutenção do veículo. O pós-venda é outro item essencial para quem deseja comprar um carro. Assim, o X60 está hoje um patamar abaixo do Tiggo, que não esbanja linhas arrojadas mas oferece mecânica já testada e histórico de revisões e de pós-venda.

Lifan X60:

(Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

Motor 1.8 16V VVT, de 128 cv (6.000 rpm) e 16,8 kgfm de torque em 4.200 giros; Câmbio manual, cinco marchas; Direção hidráulica; Entre-eixos 2,600 metros; Porta-malas 405 litros; Preço R$ 55.777

Equipamentos

Tem multimídia com câmara de ré, air bag duplo, ar, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, antena Shark, rack, sensores crepuscular e de estacionamento. Modelo 2014 ganhou opção de interior em tons entre preto e cinza, além do bege que já existia.

Chery Tiggo:

(Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

Motor 2.0 16V DOHC, de 138 cv (5.750 rpm) e torque de 18,2 kgfm a 4.300 giros; Câmbio manual, cinco marchas; Direção hidráulica; Entre-eixos 2,510 metros; Porta-malas 435 litros; Preço R$ 51.990

Equipamentos

Ar-condicionado, air bag duplo, direção hidráulica, CD player MP3, bluetooth, vidros, travas e retrovisores elétricos, freios ABS com EBD e rodas de liga leve. Traz faróis em LED, display no retrovisor que reproduz bússola, altitude e pressão atmosférica, comandos no volante e sensor de ré

