Tiggo 5X chega com motor turbo a partir de R$ 86,9 mil

A Caoa Chery apresentou nesta manhã o novo SUV Tiggo 5X, que chega ao mercado já na próxima semana em duas versões: T (R$ 86.990) e TXS (R$ 96.990). Posicionado acima do Tiggo 2, o 5X (X refere-se a Cross, de Crossover) terá acima dele o Tiggo 7, que chega em breve. No mesmo evento a Caoa Chery apresentou novamente o sedã Arrizo 5. Ambos tem o novo motor 1.5 turbo de até 150cv com etanol e 147 cv com gasolina. A transmissão é automatizada de dupla embreagem, de 6 marchas.

O modelo foi apresentado oficialmente no Salão do Automóvel de São Paulo, no último mês. O Tiggo 5X é o primeiro carro da marca a ser fabricado na planta da CAOA em Anápolis, GO.

.

Versões

A versão T vem equipada com faróis automáticos com luz diurna (DRL) e ajuste de altura, Central multimídia com espelhamento de celular, Android Auto e CarPlay e tela de 9”. São quatro alto-falantes, saídas de ar traseiras, monitoramento de pressão e temperatura dos pneus, fixação de cadeirinhas Isofix, controle de estabilidade (ESP), bancos traseiros bipartidos, chave presencial, freio de estacionamento elétrico e direção elétrica.

Já a TXS, versão topo de linha, acrescenta faróis de neblina, rodas aro 18”, teto panorâmico, bancos em couro com ajuste elétrico, air bags laterais e de cortinas e 6 alto-falantes.

.

Mercado

O Caoa Chery Tiggo 5X, chega para brigar de igual para igual com o Honda HR-V, que passou por atualizações no último mês. Outros concorrentes fortes são o Jeep Renegade e o Nissan Kicks.

A novidade da Chery é maior que os três citados, com medidas de 4,34 metros de comprimento e 2,63 m de entre-eixos.

Impressões ao dirigir

Nosso teste com o carro foi em um percurso de menos de 1km percorrido em cerca de três minutos. Podemos ver que o câmbio de dupla embreagem faz a diferença, apesar de um leve atraso na aceleração, o câmbio responde bem, tornando o conjunto mecânico eficiente. Em um trecho de pavimento perfeito e em baixa velocidade não avaliamos o trabalho da suspensão ou rolagem da carroceria. Ainda assim, a novidade é visivelmente superior a modelos antigos da Chery e alianhada ao que existe no mercado. O acabamento é bom, com encaixes precisos sem o mau gosto de algumas combinações vistas nos modelos já descontinuados.

O conforto dentro do novo Caoa Chery Tiggo 5X também é visível desde a abertura da porta. Testamos a versão TXS com bancos em couro com bom apoio lombar. O espaço interno é razoável para um SUV e as cinco pessoas ficam confortáveis mesmo no banco de trás.

A direção é bem ajustada, o que permite uma boa experiência de condução mas só uma avaliação mais detida para termos uma experiência mais apropriada.

adblock ativo