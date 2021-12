Tiggo 2: Segunda ofensiva

Agora sob a bandeira da Caoa, a Chery tem uma segunda chance no mercado brasileiro e irá lançar três produtos só este ano além de ampliar a rede atual com 25 pontos para 55 concessionárias. Parte desta ofensiva está no pequeno SUV Tiggo 2, que chega aos concessionários com o atrativo preço de R$ 59,9 mil para a versão Look e R$ 66,5 para a versão ACT, mais completa. A primeira impressão do estilo, acabamento e conjunto mecânico foi positiva com poucas ressalvas que o leitor confere a seguir. Apesar da perceptível melhora, ele irá concorrer com outro chinês evoluído, o Jac T40 cuja versão CVT chega em breve e também o Lifan X60. Ainda assim disputa atenção de quem quer um SUV de entrada, caso do Renault Duster Expression 1.6, Hyundai Creta 1.6, Ford Ecosport SE 1.5 e Renegade 1.8.

.

Aposta no conteúdo

Seguindo a receita básica de produtos globais originários da China, o Tiggo 2 traz pacote completo com preço reduzido quando comparado aos concorrentes.

A nova geração do crossover fabricado sobre a plataforma do Celer em Jacareí/SP traz acabamento aprimorado em relação aos modelos antigos da marca, equivalente aos SUVs de entrada das marcas tradicionais. Os bancos, por exemplo, ganharam espuma mais densa e costura de melhor qualidade. No painel, alguns botões ainda parecem frágeis mas estão bem posicionados como a alavanca dos faróis e do limpador de para-brisa.

O design não é exatamente marcante mas traz bonito conjunto ótico com luzes DRL, poucos apliques plásticos e traseira com recorte côncavo. O painel é analógico com parte central digital que mostra dados como o nível de pressão dos pneus e consumo médio mas o estilo é ultrapassado. A montagem desses itens internos merece elogios, sem rebarbas e com alguma elegância.

.

O porta malas é fundo e para separar o compartimento do estepe temporário, a tampa é um pouco mais fina que o esperado embora ele traga acabamento nas laterais e luz interna.

Mecânica suficiente

O motor do Tiggo 2 é o mesmo da linha Celer: 1,5 litro 16V flex que desenvolve 113cv com gasolina e 115cv com etanol sem tanquinho de partida a frio mas com direção hidráulica e não elétrica. Ponto positivo fica para a montagem de itens no motor, com boa fixação e inclusão de isolamento acústico no cofre.

.

O preço da versão Look, de entrada, é R$ 59,9 mil que inclui os obrigatórios Airbags dianteiros, freios ABS com disco nas quatro rodas, ar condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, kit multimídia e bancos em couro e tecido com itens como regulagem de altura dos faróis e sensor de monitoramento de pressão dos pneus. A versão ACT de R$ 66,5 mil inclui câmera de ré, rodas com acabamento diferenciado, controle de tração e estabilidade, piloto automático, controle de partida em aclives, e teto solar elétrico.

Vem CVT por aí

Segundo os executivos, a versão com câmbio automático CVT chega ainda neste semestre mas o preço não foi revelado mas o modelo estava exposto durante o evento de lançamento.

.

As primeiras impressões ao dirigir o Chery Tiggo 2 você confere na próxima edição da nossa versão impressa.

