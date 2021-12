Testamos o Fiat Argo 1.0 Drive

Menos de um mês após a apresentação do Fiat Argo, grande aposta da Fiat neste ano, A TARDE Autos recebeu o convite para conhecer melhor a versão mais simples do compacto, a 1.0 Drive, que deve representar 1/3 das vendas totais do modelo no país.

Simples, porém completa. A versão mais barata do Argo custa R$ 46.800, e vem equipada com o novo motor Firefly 1.0 de 3 cilindros, com 77cv (etanol). O câmbio é manual de cinco marchas. Isso inclui direção elétrica progressiva, ar condicionado, painel digital com 3,5 polegadas, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança retráteis de três pontos para todos os ocupantes, sistema Start&Stop, fixação Isofix, vidros e travas elétricas. "Queremos a melhor performance do segmento, acima do HB20 e Ainda mais economia que o Onix", afirmou Ricardo Dilser, coordenador de atendimento de imprensa da FCA. A montadora afirma que o plano de manutenção inclui garantia de três anos, e a possibilidade de estender a garantia por mais um ano (R$ 1.070) ou dois anos (R$ 1.700), com visitas anuais às concessionárias.

Test drive urbano

No trajeto estabelecido pela Fiat, percorremos cerca de 40km a bordo do Argo 1.0 Drive na capital paulista. Com 77cv em seu motor três cilindros, as respostas são rápidas já que 80% do torque (força) está disponível a partir dos 2.500rpm. O acabamento é adequado ao modelo e com linhas bem modernas que chamam a atenção também por fora do carro, e muita gente acenou para o Argo durante o teste.

O câmbio, idêntico aos demais modelos da linha, tem curso longo e preciso e a quinta marcha poderia ser um pouco mais alongada. O sistema start&stop funcionou com eficiência mas a ignição após as paradas é um pouco ruidosa. A suspensão ficou mais firme em relação a outros modelos da marca, outro ponto positivo. No fim das contas o carro se mostrou bastante econômico bem próximo aos números da montadora: no percurso total alcançamos rendimento de 9,8km/litro com etanol sob trânsito intenso.

Em outras oportunidades, avaliaremos o compacto Argo sob diversas condições de uso e com percursos rodoviários, bem como as versões 1.3 Firefly e também o 1.8 eTorQ, velho conhecido da Fiat.

