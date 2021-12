Testamos a sexta geração do Camaro

A Chevrolet realizou em Salvador o lançamento regional da nova geração do Camaro. O superesportivo é equipado com motor 6.2 V8 de 461 cavalos e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,2s. O câmbio é automático de oito marchas.

A TARDE AUTOS testou a versão cupê do muscle car. É quase impossível passar pelas ruas despercebido quando se está dentro de um Camaro. O modelo chama atenção seja pela beleza, pelo ronco do motor ou simplesmente por ser um Camaro. Em Salvador é difícil testar uma das melhores partes de dirigir um superesportivo: a potência do motor, mas entre um quebra-mola e outro, foi possível sentir o que o carro é capaz de fazer.

Por dentro, o motorista se sente abraçado pelos confortáveis bancos do carro. No painel há o sistema multimídia com tela sensível ao toque de oito polegadas e integração com Android Auto e Apple CarPlay e um quadro de instrumentos configurável que permite até mudar a cor da luz no interior da cabine. A lista de itens de série inclui ainda computador de bordo com cronômetro de aceleração de 0 a 100 km/h (vista no para-brisa apenas pelo motorista), ar-condicionado digital de duas zonas, bancos com ajustes elétricos, acesso e partida com chave presencial, altera de ponto cego e de movimentação traseira, sensores de luz, chuva e estacionamento, teto solar, 8 airbags, rodas de 20 polegadas e carregador de celular por indução.

Para quem deseja ter o carrão na garagem, é preciso desembolsar R$ 310 mil se o interesse for a versão coupé ou R$ 343 mil, a configuração conversível.

Ícone

O Camaro foi apresentada ao público durante o Salão do Automóvel, em novembro. De acordo com o diretor de Comunicação da General Motors no Brasil, Nelson Silveira, o Camaro é um ícone da marca e por isso, o foco não é o volume de vendas. “Limitamos o volume de importação para manter a exclusividade de um carro com 50 anos de história”, revela.

Nelson Silveira falou também sobre o crescimento da Chevrolet. “O mercado de automóveis está em recuperação desde março, depois de 28 meses em queda, o segmento passou por um aumento de 5% a 6% em relação ao ano passado. A Chevrolet acompanhou e ultrapassou o crescimento do mercado geral, chegamos a 14% no aumento das vendas”. Vale lembrar que o Onix é o carro mais vendido do Brasil nos últimos dois anos.

