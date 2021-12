Tesla lança o Model 3, primeiro carro elétrico 'popular'

A Tesla é a montadora especializada em produzir veículos elétricos, mas até então, todos os modelos da marca eram considerados carros de luxo. Isso até esse último fim de semana, quando a Tesla lançou nos Estados Unidos o Model 3, o primeiro carro elétrico "popular" da montadora.

As 30 primeiras unidades já estão prontas e foram adquiridas na pré-venda aberta em abril de 2016 pelos funcionários da Tesla. Outros 100 exemplares sairão da linha de produção em Fremont, Califórnia (Estados Unidos), em agosto, sendo 1.500 em setembro e 5 mil até o ffim do ano. O objetivo final é alcançar a casa dos milhões de veículos vendidos anualmente.

A versão única oferece diversos opcionais que elevam seu preço para cerca de US$ 59.500. Com carroceria feita em um misto de aço e alumínio, o Tesla Model 3 tem estrutura rígida o suficiente para receber 5 estrelas no NHTSA e aparentemente o TSP no IIHS.

Por dentro, o modelo mantém o design minimalista, com um display touchscreen de 15 polegadas, onde todas as informações são concentradas. O Model 3 vem de fábrica com geolocalização e navegação de precisão, tendo ainda os controles para mídia, telefonia e o incrível sistema de climatização, cuja ventilação é multidirecional, podendo os fluxos de ar serem ajustados com o movimento de ícones na tela. Não há difusores, apenas uma longa abertura no painel. O teto é dividido em duas seções envidraçadas.

O Model 3 tem conexões Bluetooth, 4G e Wi-Fi. Tem ainda câmera de gravação on board, retrovisor eletrocrômico, trio elétrico e banco traseiro bipartido. Rádio FM e DAB estão presentes de fábrica, assim como ar-condicionado dual zone e duas entradas USB. O carro não tem chaves tradicionais: ele se conecta ao seu smartphone através de Bluetooth Low Energy, e usa o aplicativo da Tesla para obter sua identidade, destrancar o veículo e saber quando você está pronto para ligá-lo e desligá-lo.

O Tesla Model 3 possui faróis e lanternas em LED. O modelo vem ainda com oito airbags, controles de tração e estabilidade, direção elétrica adaptativa, freios a disco nas quatro rodas, monitoramento de pressão dos pneus e sistema de monitoramento externo com um radar frontal, oito câmeras de alta resolução e 12 sensores ultrassônicos. As rodas de liga leve têm aro 18 polegadas, mas há opção da roda Sport aro 19 por US$ 1.500.

O famoso piloto automático da Tesla, com funções semi-autônomas de condução, é cobrado à parte (US$ 5 mil), assim como o pacote de acabamento interior com sistema de som mais potente, acabamento com faixas em madeira, bancos aquecíveis e espaço para depositar até dois smartphones no console central (outros US$ 5.000).

Os principais concorrentes do Model 3 será o hatch Bolt, da Chevrolet e com o Leaf, da Nissan (elétrico mais vendido no mundo).

adblock ativo