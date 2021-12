Ténéré 250 incorpora tecnologia Blue Flex no Brasil

A japonesa Yamaha amarga um eterno segundo lugar nas vendas de motos no Brasil. A Honda detém quase 80% do mercado. Nos últimos dois anos, a marca do diapasão tem mostrado um fôlego maior e lança novos modelos para aumentar sua participação de vendas no País. Este mês, chega ao mercado a nova Ténéré 250 BlueFlex, moto de baixa cilindrada com a tecnologia BlueFlex - que pode ser abastecida com etanol ou gasolina em qualquer proporção.

A nova Ténéré 250 BlueFlex ganha ainda uma nova traseira, cores e grafismos inéditos na carenagem, além de um painel com instrumentos digitais para facilitar a visualização das informações. Além disso, traz também um novo bagageiro com capacidade para 7,0 kg (com o bauleto), alças de apoio lateral em alumínio, lanterna em LED e protetor de escapamento em preto fosco. Na Bahia, a motocicleta tem valor sugerido de R$ 16 mil.

Integrante da família Ténéré, o modelo vem equipado motor de 249,45 cm³, com comando simples no cabeçote (SOHC), para gerar potência de 20,7 cv com gasolina e de 20,9 cv com etanol, ambos atingidos a 8.000 rpm. O torque máximo é de 2,1 kgf.m com etanol a 6.500 giros. O propulsor tem pistão forjado em alumínio e cilindro revestido de cerâmica, material similar ao de motos de competição, que diminui o atrito e dispersa o calor com mais eficiência, o que aumenta sua confiabilidade.



A Ténéré 250 BlueFlex tem um novo desenho da chave e seu painel é totalmente digital com iluminação branca em LED, inspirado no conjunto que equipa a Super Ténéré 1200. Destaque para o indicador ECO, que acende quando o motor trabalha na faixa de rotação de maior eficiência, indicando uma pilotagem mais econômica. O painel possui velocímetro e hodômetros com funções: total, duas parciais (TRIP-1 e TRIP-2) e "Fuel Trip" (de reserva de combustível), relógio e tacômetro de excelente visualização, além das luzes de indicadores (piscas, Blueflex, farol alto, neutro e alerta de motor).

Seu visual traz grafismos que valorizam o nome Ténéré.

Na parte mecânica, a Ténéré 250 Blueflex 2016 vem com garfo telescópico dianteiro com curso de 220 mm, com protetores de bengala emborrachados. Já a suspensão traseira possui balança monoamortecida tipo monocross com link, cujo curso da roda é de 200 mm. A suspensão traseira tem sistema de regulagem na pré-carga da mola.

O sistema de freios da moto da Yamaha é hidráulico com disco dianteiro de 245 mm de diâmetro com pinça com dois pistões e, na traseira, um disco de 203 mm de diâmetro com pinça de pistão único. As rodas raiadas em aço oferecem segurança em vias sem asfalto. As mesmas calçam pneus Metzeler Tourance, com medidas 80/90-21 M/C 48S na dianteira e 120/80-18 M/C 62S na traseira, com aptidão também para deslocamentos em vias pavimentadas. A nova Ténéré 250 Blueflex chega, portanto, a um novo patamar de tecnologia para marcar época na renomada família de motocicletas aventureiras. O modelo tem garantia de um ano sem limite de quilometragem.

