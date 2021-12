Tempo de presentear seu carango no Natal

O Natal chegou e, junto com o Bom Velhinho, o Papai Noel vem com um saco recheado de presentinhos. Nesta época do ano, é fácil, fácil embelezar os carangos. Há uma série de presentes, como sons automotivos, rodas e pneus esportivos, além de manoplas, volantes, kit de pedaleiras e tapetes.



Na prática, o presente natalino é para o carro, mas quem vai usufruir é o dono. É o espírito natalino no mundo das quatro rodas.



Na crise, há mimos mais caros e bem baratinhos também. A TARDE traz algumas opções para você dar um grau no veículo. Para ficar de "roupa" nova e incrementar ainda mais o possante, as opções começam pelo preço de R$ 18, por exemplo. É o caso de uma manopla de câmbio. Quem quiser gastar mais, é possível instalar bancos de couro - com preço médio de R$ 1 mil. Para os mais esportivos, um jogo de rodas esportivas sai por R$ 1.400.



Outra novidade é o uso de capas para pneu estepe dos carros off-road. Alguns utilitários possuem o estepe pendurado, a exemplo do EcoSport. As capas de estepe valorizam o visual do carro.



Mais opções



Mas as opções são variadas nas lojas de acessórios de carros. Há desde kits de LEDs para faróis e pedaleiras para dar uma "pegada" esportiva. Há uma variedade de pedais, muitos com desenho diferenciado. É possível encontrar opções coloridas e cromadas por R$ 20.



Na parte externa, os retrovisores garantem a melhor visibilidade e podem dar um toque ainda mais exclusivo ao veículo. Entre as opções nas lojas de acessórios, há retrovisores com detalhe cromado e custam R$ 49. As maçanetas das portas, por exemplo, podem ficar cromadas ou na cor do veículo. O par de retrovisores sai por a partir de R$ 45.



Os volantes esportivos são variados e há desenhos para todos os gostos. Nas lojas, há preços a partir de R$ 250.



O período é de festa e não há quem não goste de uma boa música no carro. Na crista dos acessórios mais "bombados", o multimídia reúne geralmente aparelho de som, DVD e rádio, além de conectividade via bluetooth, com display a colorido e touch screen. Os sons baratos saem por R$ 299 e há ainda os multimídias mais caros, com toda a parafernália sonora por partir de R$ 1.500.



Veja mais opções:



Interior do carro



Há acessórios para o interior do carro. Entre os mais procurados estão as manoplas de câmbio, com preços entre R$ 25 e R$ 18. O kit de pedaleiras também melhora o estilo e cai bem com a manopla. Os pedais saem por R$ 20 e têm opções de cromados e coloridos.

Os volantes mais esportivos são encontrados por a partir de R$ 250. É bom escolher um volante que se encaixe no estilo do veículo. Na loja, é possível fazer consultas sobre os acessórios. O volante do veículo, por exemplo, pode ganhar uma capa protetora. Protege e oferece uma pegada mais ajustada para o motorista guiar o carro. As capas têm valor a partir de R$ 20 e dão um toque especial no interior do carango.



Para embelezar o visual

Todo mundo pensa em ter um carro com rodas esportivas. Nas lojas do ramo, há opções variadas no tamanho de 16" até 18 polegadas. Antes de instalar um jogo de rodas de liga leve maiores, é bom consultar o manual do veículo. As rodas mudam o visual do carro. A depender do estilo, o valor chega a R$ 2.500. As rodas aro 16 são a partir de R$ 1.400; as de aro 17 são a partir de R$ 1.700; e as de aro 18 chegam a R$ 2.150. Há ainda outros itens visuais para garantir o visual do carro. Os retrovisores podem ganhar capas (R$ 49) e as maçanetas podem ser trocadas por cromadas ou na cor da carroceria (a partir de R$ 45).



No estepe pendurado no carro



Alguns utilitários e veículos de perfil off-road têm estepe pendurada na tampa do porta-malas. De acordo com Marco Prado, dono da Glue Comunicação Visual (empresa que fabrica capas personalizadas para estepe), os desenhos são variados e podem ser feitos de acordo com a solicitação do cliente. Há desenhos variados (caveira, carro na lama e temas 4x4) para valorizar o visual. Segundo Prado, os valores ficam em média por R$ 170. Se o cliente entregar a arte pronta, o desenho é posto na capa pelo valor de R$ 100. Além de proteger o estepe, a capa valoriza o carro com um desenho personalizado.

Diversão e conexão

O mundo está mais tecnológico e os modelos de som também. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas e querem se divertir. Márcio Mota, proprietário da loja In Sound, no bairro de São Rafael, adianta que um dos aparelhos mais modernos é o Kenwood DDR-4070 BT. Tem valor de R$ 1.399 e vem com CD, DVD, MP3, entrada para USB, iPod, iPhone e Android, além de GPS e bluetooth. Existem modelos mais simples - entre R$ 99 (Multilaser Wave) e R$ 299 (Multilaser Freedom). "Tem promoção de 10% de desconto em qualquer produto da loja", reforça Mota.

Bancos esportivos

Hoje em dia os bancos esportivos forrados com couro estão em alta. Hoje, o mercado tem uma variedade de produtos. Os bancos têm opções de três tipos de couro. Um deles é o sintético, que é um couro industrializado tão resistente quanto o couro 100%. Tem valor sugerido de R$ 1 mil. O mais utilizado hoje é o couro misto, com materiais de 70% do couro bovino e 30% de couro sintético. Este chega a custar a partir de R$ 1.350. O banco com couro bovino é o mais caro e mais resistente também, chegando a custar R$ 1.500. O custo do orçamento dos bancos pode variar de acordo com o veículo.

