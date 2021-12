Tem SUVs, sedã e scooters para todos

O segmento dos SUVs compactos, um dos mais disputados no país, acabou de ganhar mais um forte concorrente. Com montagem na fábrica de Piracicaba (SP), o Hyundai Creta chega às concessionárias para concorrer com Chevrolet Tracker, Ford EcoSport, Honda HR-V, Jeep Renegade e Nissan Kicks.

Com design elegante, semelhante ao ix35, o mini-SUV vem com duas opções de motor, 2.0 Nu, de 166 cv, e 1.6 Gamma 130 cv, e câmbio automático ou manual. Conta com sistema próprio de navegação e pareamento de smartphone via Apple Car Play e Android Auto. Mas apenas o topo de linha tem sistema multimídia.

O Creta 2017 tem sistema star-stop e conectividade para android auto ou car play (Foto:Divulgação | Hyundai)

São três modelos: Attitude (1.6 manual, R$ 72.990), Pulse (1.6 manual, R$ 78.290, e automático, R$ 85.240), Pulse (2.0 automático, R$ 92.490) e Prestige (2.0 automático R$ 99.492). Há a opção para portadores de necessidades especiais (PNE), automático, a R$ 69.990. Todos têm direção elétrica, air bag duplo, Isofix, monitoramento de pressão de pneus, start-stop, coluna de direção ajustável, som e USB com tela de 3,8. O Pulse tem controles de tração e estabilidade, assistente de partida e sensor de estacionamento. O Prestige soma seis air bags, ar-condicionado digital e banco ventilado.

A Hyundai aproveitou o lançamento do Creta para apresentar, também, as novidades da Caoa: o sedã Elantra e o New Tucson, SUV mais encorpado. O Elantra tem motor 2.0, em três modelos. Os preços variam de R$ 84.990 (básico) a R$ 114.990 (topo de linha). Todos têm ar-condicionado digital, espelho elétrico com aquecimento, piloto automático, seis air bags e sistema de áudio com comando no volante.

O New Tucson tem motor turbo 1.6 de 77 cavalos de potência (Foto: Divulgação | Hyundai)

O New Tucson vem com motor turbo 1.6 T-GDI com 177 cv nos modelos sport e normal. Com design mais próximo do ix35 do que do próprio Tucson, o SUV é vendido a partir de R$ 138.900, e a versão topo de linha, edição limitada, sai a R$ 159.600.

Duas rodas

A fabricante italiana Piaggio, que representa a linha Vespa no país, inaugurou nova loja Motoplex em São Paulo e apresentou quatro modelos do seu portfólio.

As novidades são os scooters importados para o Brasil.

Entre os modelos estão a de entrada Liberty S 150, com motor de 13 cv, roda aro 16, na dianteira, e aro 14, na traseira. Sai a partir de R$ 15.900.

Já o Medley 150 usa o mesmo motor e tem tecnologia Start&Stop. Custa R$ 26.900. Ambas têm sistema de freios com ABS. Mais sofisticado e com motor de 300 cc, o Beverly traz sistema de controle de tração, além de freios com ABS. Seu motor gera 21 cv, com câmbio CVT. O preço sugerido é R$ 34.900.

A Piaggio traz ainda o scooter de três rodas MP3 (duas na dianteira). São duas versões (Yourban e Yourban LT), com preços que variam de R$ 38.800 para o Yourban LT Sport e R$ 49.800 para o MP3 Business.

