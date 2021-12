Taxa zero e pagamento em 2014 para Peugeot 308 e 408

Depois de a Ford anunciar uma promoção para Fiesta RoCam (versões hatch e sedã), é a vez de a Peugeot oferecer condições especiais de pagamento para o consumidor. Os modelos 308 Active e 408 Allure podem ser comprados com taxa zero e financiamento em até 24 meses, com entrada de 60% do valor total e pagamento da primeira parcela somente em 2014.

O 308 é vendido a partir de R$ 49.990, o que representa um bônus de R$ 3 mil em relação ao preço sugerido. Já o 408 começa em R$ 54.990 e pode ter um abatimento que chega a R$ 5 mil (versão Allure 2.0 Flex com câmbio manual).

Caso o cliente queira um prazo de pagamento mais longo, é possível financiar as demais versões do 308 e 408 em até 48 meses, com taxa 0,99 e entrada de 30% do valor total. Para o Peugeot 208 Active, há um kit de som com CD Player MP3, rádio, entrada USB, Bluetooth e entrada auxiliar.

