Tata Nano poderá ser lançado nos EUA

O Tata Nano é conhecido como o carro mais barato do mundo, mas está longe de ser o líder de vendas em seu país de origem, a Índia. Mesmo assim, o presidente do Tata Group, Ratan Tata, planeja lançar o veículo em novos mercados, bem mais exigentes que o indiano. "Estamos redesenhando o Nano para a Europa e os Estados Unidos", revelou o empresário, em entrevista à agência de notícias Automotive News.

Ratan contou que a intenção de o carro ser comercializado nos Estados Unidos é de, no máximo, três anos. Assim, o Nano ganharia melhorias, como acabamento interno mais sofisticado e motor mais potente, substituindo o atual de dois cilindros e 37 cavalos. O automóvel também teria direção hidráulica e controle de tração.

O preço do Tata Nano para o mercado norte-americano deverá subir. Na Índia, ele é vendido por US$ 3.500 (R$ 7.127), mas nos EUA, ficaria em torno de US$ 10.000 (R$ 20.363). Mesmo assim, seria o mais barato do país.

Como concorrentes, o Nano terá o Fiat 500 e o Smart ForTwo.

