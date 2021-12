Tarek será o anti Compass no Brasil

Nossa reportagem já tratou sobre o intento das montadoras em desbancar o sucesso do Jeep Compass, um SUV médio cujo preço começa em R$ 110 mil e que já vendeu 60 mil unidades este ano no Brasil. Enquanto a Ford se apressa para lançar aqui o Territory, também virá da China (onde se chama Tharu) o jogador escalado pela Volkswagen para tentar frear o Jeep: o Tarek. Enquanto a subsidiária brasileira diz que as informações sobre o veículo serão “divulgadas em momento oportuno” a movimentação é grande na China e Argentina para a chegada do novo veículo.

O que já se sabe

.

Usando a plataforma MQB-A e ao ocupar a linha do Suran, a perua do Fox que sairá de linha nos próximos meses, o Tarek será produzido em Pacheco, na Argentina. Chega ao mercado chinês nos próximos meses e até o final do ano será lançado no país vizinho. Sendo assim, estará pronto para a nacionalização.

A gama de motores é a mesma já conhecida em outros modelos da marca: o 1.4 turbo de 150cv (EA211 ou 280 TSi para identificarmos no emblema traseiro, referindo-se ao torque em Nm, Newton Metro) e também o 2.0 turbo de 185cv e 320cv (EA888 ou 330TSi que é a referência para 320 Nm).

.

Na China, além do câmbio manual de seis marchas estará disponível o câmbio DSG de sete velocidades assim como a tração integral 4Motion, como mostram as imagens divulgadas do carro. Este item já equipa as versões mais caras do Tiguan All Space no Brasil.

.

Em termos de equipamentos, os chineses terão uma lista bem farta com seis airbags, freios ABS com distribuidor de frenagem EBD, controle de estabilidade e tração, controle de descida e de cruzeiro adaptativo e freio autônomo de emergência como equipamentos de série. Também terá o Discover Media como multimídia padrão, com sistemas Android Auto, Apple Car Play e Mirror Link.

Preços

Mais realista do que no passado, a Volkswagen sabe que preço é importantíssimo além do pacote bem recheado de itens de série. Olhando para o atual líder Compass na versão Sport 2.0 Flex, o pacote do Tarek de entrada na China traz um conjunto mais completo de airbags e freio autônomo de emergência. O Jeep custa atualmente R$ 110 mil.

.

Analisando o portfólio da Volkswagen que terá o T-Cross abaixo e o Tiguan acima, o preço do Tarek deverá ficar na mesma faixa. Porém, dado o espaço mais generoso (4,45m de comprimento, 1,84m de largura e entre-eixos de 2,68m), irá brigar com o próprio Tiguan nas versões mais caras. Pode ser que a Volkswagen posicione o Tiguan acima do Tarek deixando de oferecer a versão 1.4 TSi que parte de R$ 125 mil. Mas tudo isso é mera especulação.

Conclusão

.

O Tarek deverá chegar ainda dentro de um ano, enquanto a Volkswagen terá um 2019 focado no T-Cross que chega em janeiro e provavelmente no Tarok, outro concorrente de um produto da FCA, a Toro, que também faz sucesso no mercado nacional. A chegada do Tarek é fato consumado: tem plataforma, motores e muito apetite em um segmento bem explorado e bem disputado pela concorrência. A estratégia, diga-se de passagem, é a mesma da Ford que chama o Territory internamente de “Compass Fighter” (referindo-se à luta que irá travar com o Jeep) ao usar um produto desenvolvido na China com custo menor para lançá-lo aqui. Quem dirá se a estratégia vai dar certo ou errado é o consumidor.

