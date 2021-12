Takata, fabricante de airbags defeituosos, declara falência

A empresa de autopeças japonesa Takata, acusada de vender airbags defeituosos que mataram pelo menos 16 pessoas e deixou mais de 180 feridos em todo o mundo, declarou falência. A responsável pelo maior recall da história da indústria automotiva, com os conhecidos "airbags mortais", convocou um recall de mais de 30 milhões de veículos de várias montadoras, incluindo Honda, Toyota, Nissan, BMW, Ford e General Motors.

O CEO da Takata, Shigehisa Takada explicou sobre a situação da empresa: "Se as coisas ficassem como estavam, sabíamos dos riscos de não sermos capazes de levantar recursos e de continuar fornecendo nossos produtos. Diante disso, do estado das negociações com o comprador e com os fabricantes de carros e da opinião de uma comissão externa de experts, decidimos declarar a falência”.

Uma falha na vedação do insulflador, onde fica o gás que abre o airbag, impedia a absorção da umidade e em condições climáticas extremas, provocava fortes explosões, com a projeção de fragmentos contra o motorista e nos demais passageiros. Os estilhaços de algumas vítimas foram confundidos com facadas ou tiro.

A Takata realizou um acordo preliminar para vender uma parte de suas operações – com exceção dos negócios ligados a airbags – à Key Safety Systems, uma fabricante americana de bolsas de ar e cintos de segurança, por cerca de US$ 1,6 bilhão. A venda ajudaria a Takata a cumprir sua obrigação de pagar US$ 850 milhões para os fabricantes de automóveis no início do ano que vem, parte de um acordo de US$ 1 bilhão com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para resolver uma investigação criminal.

A Takata foi fundada em 1933 e começou a utilizar um novo quimico nos aibgas a partir de 2000. O escândalo dos airbags foi revelado em 2013.

No Brasil, há cerca de 3 milhões de veículos equipados com os airbags defeituosos. Entre eles, 2 milhões ainda rodam sem ter o defeito corrigido.

