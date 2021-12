T5 agora com câmbio CVT

A JAC Motors renovou seu SUV de entrada, o T5, mas o cliente vai ter que entrar no carro para perceber as diferenças. A pedidos da clientela e para ganhar mercado, melhorou a tecnologia com piloto automático, kit multimídia com mirror link e tela de 8" e acrescentou o câmbio CVT. O pulo do gato está no preço, R$ 69.990, o mesmo da versão com câmbio manual.

A meta da montadora chinesa é vender 300 unidades por mês do veículo, que chega às lojas em 1º de dezembro. "Para esse lançamento, conseguimos posicionar o T5 CVT em uma faixa de preço em que competem apenas concorrentes de entrada e com câmbio manual. Somos mais equipados e mais baratos", garante Sérgio Habib, presidente da JAC no Brasil.

O SUV espera disputar consumidores com o Ford Ecosport, Nissan Kicks, Renault Duster, Jeep Renegade e Honda HR-V. "Numa comparação direta com um dos principais rivais do segmento, o T5 é mais equipado e custa R$ 20 mil a menos. Temos grandes expectativas de vendas com esse carro", aposta.

Na Bahia, as novidades para 2017 ficam com a mudança da loja em Salvador para a avenida Paralela (dividirá espaço com a Citroën, crescendo para 4 mil m²). Já a fábrica em Camaçari continua nos planos, mas sem previsão. "Vamos continuar investindo no país, mas a fábrica vai depender de uma melhora no cenário, que virá em breve", explicou Habib.

Impressões

Se por fora o carro continua igual, por dentro a grande tela de mídia chama a atenção. Além dos acessórios e comandos habituais, o T5 tem entrada HDMI e espelhamento com o celular. O equipamento é de fácil manuseio, intuitivo e em português. Possui Bluetooth, MP3, USB e SD Card, além de incorporar a câmera de ré.

Na pista, o motor 1.5 VVT de 125 cv (gasolina) e 127 cv (etanol) tem rendimento satisfatório, mas não empolga, principalmente na aceleração demorada. O câmbio CVT (Punch Power Train) é confortável e tem as funções de simular marchas e a WIN (arrancadas em pisos escorregadios).

O T5 ainda traz controles de estabilidade (ESP), tração (TCS), assistente de partida em rampas (HSA), EBD (distribuidor de frenagem), BAS (assistente para frenagens de pânico), BOS (pedal "inteligente" de freio), que anula a aceleração quando os dois pedais são pressionados simultaneamente, luzes diurnas de LED, ar-condicionado digital e automático, alerta de pressão dos pneus, sensor de estacionamento, direção elétrica, computador de bordo, banco traseiro bipartido 60/40 e rodas de liga leve aro 16". Enfim, pacote de equipamentos para conquistar público.

*O jornalista viajou a convite da JAC Motors

