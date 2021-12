Suzuki volta com Swift ao mercado brasileiro

Após fazer sucesso no Brasil nos anos 90, o pequeno Swift retorna ao país no mês que vem com uma proposta diferente. A Suzuki oferece agora a versão premium do modelo, o Swift Sport e a opção Swift Sport R.

Acompanhando a onda dos hatches reestilizados, a Suzuki volta a investir em carros de passeio com a importação da nova geração do compacto para o Brasil.

Disposto a entrar na briga contra o Citroen DS3, Minicooper e o Audi A1, a Suzuki além de implantar novas personalizações estéticas no modelo especial Swift Sport R (vem com diferentes cores aplicadas no teto e retrovisores), a versão topo ainda traz entre as novidades rodas de liga leve aro 17, pneus PZERO e sensor de estacionamento traseiro. À configuração Sport R também oferece a opção de vir equipado com kit multimídia. O sistema conta com tela tátil colorida no console central, reprodutor de DVD, entrada para cartão mini-SD e navegador por GPS.

Sob o capô, os modelos são equipados com motor 1.6 16V a gasolina de 142 cv e 17 kgfm de torque máximo a 4.400 rpm, o câmbio é manual de seis marchas. Para completar o visual esportivo o Swift Sport conta com faróis bi-xenon, os bancos em formato de concha e o Key Less Start System que incorpora a partida sem chave.

Ofertado por R$ 74.990 na versão Sport e R$ 81.990 Sport R, o hatch compensa o preço com pacote generoso de itens de série. Entre os equipamentos, são ofertados ar-condicionado digital, direção elétrica e volante multifuncional. Há ainda controle de estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com ABS e seis airbags. Pensando na segurança, a Suzuki equipou o carro com seis air-bags: duplo frontal, cortina e banco lateral.

