Suzuki Vitara 2019 estreia a partir de R$ 91,9 mil

A Suzuki apresentou oficialmente no Salão do Automóvel de São Paulo, o novo Vitara. A novidade já está disponível nas concessionárias com visual renovado e novos itens de conforto e segurança com preço a partir de R$ 91.990.

A linha 2019 do Vitara chega com novos para-choques e grades frontais, que recebem acabamentos diferentes conforme a versão. Também são novos os faróis de LED, que recebem um contorno azul e contam com luzes DRL. Na parte traseira o destaque fica com as novas lanternas em LED.

As rodas do Suzuki Vitara 2019 são aro 17” com acabamento Diamond Black e pneus de alta eficiência energética, ou seja, garantem menor atrito e consumo.

Outra mudança para a linha 2019, foi a inclusão do teto solar duplo, com abertura total ou parcial na versão topo de linha, 4Style.

As mudanças internas também foram significativas. Agora o modelo dispõe de um cluster com tela TFT colorida de alta definição e computador de bordo com informações sobre: aceleração, frenagem, força G, indicação de torque, potência, economia e combustível.

O sistema multimídia é equipado com o novo Android 7.1 e tela anti-reflexo HD de 10”, processador Quadcore com 2GB de RAM, memória interna de 16GB, Bluetooth com áudio streaming e espelhamento de celular.

Sob o capô a Suzuki disponibiliza dois tipos de motorização; nas versões 4Style e 4Sport o SUV chega equipado com propulsor de 1.4l turbo de 146cv e 23,5kgfm de torque com intercooler e injeção direta. Já nas versões 4You e 4All, o motor é de 1.6l de 126cv 16,7kgfm. Ambas motorizações são acopladas a um câmbio automático de seis marchas.

