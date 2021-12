Suzuki lança nova geração do Jimny

A Suzuki revelou algumas fotos do Jimny 2019. O modelo atual foi lançado há 20 anos e passou todo esse tempo sem grandes mudanças no visual.

As fotos mostram que o jipinho chegará usando pintura em duas cores e passará por leves mudanças que manterão as formas quadradas do modelo. Por dentro, o painel ficou moderno com uma nova central multimídia no console central. O Jimny também contará com chassi novo e manterá a tração 4x4.

.

A Suzuki do Brasil confirmou que o modelo será vendido por aqui, mas que não há previsão de chegada. Ele virá importado, e vai conviver com a geração atual, produzida em Catalão (GO).

adblock ativo