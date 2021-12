Suzuki lança GS120 por R$ 3.990

A Suzuki apresentou seu primeiro modelo para 2013. Batizada de GS120, a moto inédita ganha o posto de mais barata da marca e será vendida a partir de maio por R$ 3.990. Assim, deve rivalizar com a Honda Pop 100.

A GS120 conta com motor de cilindrada 113 cm³ e partida a pedal. São gerados 8,43 cavalos de potência e 0,88 kgfm de torque. Os freios dianteiro e traseiro têm sistema a tambor e a transmissão é de quatro velocidades.

O comprimento total da nova moto é de 1,9 metros, com largura de 750 mm. O assento é de baixa altura, com 766 mm. No tanque, cabem até 9,2 litros.

A nova moto da Suzuki ainda conta com painel de instrumentos com luzes de fácil leitura, rodas aro 17 polegadas e bagageiro, para quem quiser levar objetos na traseira.

Consórcio

Quem se interessar pela GS120 pode comprá-la pelo Consórcio Nacional Suzuki, forma que já foi iniciada. Existem dois planos: um de 60 meses, com parcelas de R$ 85,29, e o de 72 meses, com mensalidades de R$ 71,88. As cores disponíveis da GS120 são preta, cinza, vermelha, branca e azul.

adblock ativo