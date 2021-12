Suzuki Jimny nacional tem valor a partir de R$ 55.990

O Suzuki Jimny já é um velho conhecido. Apareceu no Brasil em 1998 e sumiu em 2003, quando a marca encerrou suas atividades no País. Depois de cinco anos, voltou a dar as caras mas, somente agora, pode ser considerado da terra. Isso porque o jipinho é o primeiro veículo da Suzuki a ser produzido no Brasil.

Entre as mudanças da versão brasileira estão o maior volume, scoop no capô e designs do para-choque, para-lama e grade dianteira modificados, dando ao modelo mais cara de off-road.

O Jimny 2013 é equipado com rodas de liga leve aro 15", que receberam aplicações em grafite e, na parte interna, mudanças no formato dos encostos de cabeça e nova padronagem de tecido para os bancos e portas.

O motor é 1.3L (DOHC), feito em alumínio e movido a gasolina. O blogo gera potência máxima de 85 cavalos (6.000 rpm) e torque de 110 Nm (4.100 rpm), acoplado a transmissão manual de cinco marchas.

Há a possibilidade de variar entre as trações 4x2 e 4x4 com apenas um toque no controle do painel. Existe também a opção 4WD-L, que dobra o torque e permite enfrentar obstáculos com tração 4x4 com reduzida.

Versões

O modelo chega com quatro configurações: 4All, 4Sport, 4Sun e 4Work. A primeira custa R$ 55.990 e traz ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e sistema de som com CD/MP3, entrada auxiliar, USB e viva-voz Bluetooth. A segunda sai por R$ 59.990 e é indicada para quem é fã de trilhas. Inclui pneus especiais para lama, para-lamas recortados e faróis com máscaras.

A 4Sun tem teto solar de lona elétrico que lumina até o banco traseiro, além de duas memórias de posição. Por fim, a 4Work dá opções de customização, mas não passa de R$ 61.990.

São seis opções de cores regulares e mais cinco sob encomenda. As colorações de produção são: Prata Imperial, Preto Class, Branco Alaska, Vermelho Race, Verde Amazônia e Verde Tropical. Já as especiais são: Amarelo Solar, Roxo Ipê, Laranja Fun, Rosa Croma e Azul Pacífico.

