Suzuki Jimny é escolhido carro oficial do Projeto Tamar

A Suzuki Veículos Brasil fechou uma parceria com o Projeto Tamar, e o fruto do acordo foi a escolha do SUV compacto Jimny como carro oficial do Projeto.

Criado em 1980, o Projeto Tamar tem como objetivo principal, lutar pela preservação das tartarugas-marinhas ameaçadas de extinção, a iniciativa é conhecida Internacionalmente como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação marinha, além de servir de modelo para outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras no seu trabalho socioambiental. O programa conta agora com o apoio da Suzuki que fornecerá o pequeno Jimny para uso das ações realizados no projeto. O utilitário tem motor 1.3 DOHC 16V, de 85 cv e tem preço a partir de R$ 59.900.

"Conhecemos o Samurai na Costa Rica, no inicio da década de 90, num trabalho de proteção das tartarugas marinhas na região. Na primeira oportunidade fomos substituindo nossa frota de 4x4 por Samurai e agora com os Jimnys. Temos dezenas desses carros trabalhando nas nossas bases de proteção e pesquisa em Fernando de Noronha - PE, Pipa - RN, Litoral Norte da Bahia, Litoral de Sergipe, Litoral Norte do Rio de Janeiro, Ubatuba -SP, etc. Eles são compactos, leves, bastante confiáveis e fáceis de dirigir. Perfeito para nosso trabalho de desova das tartarugas marinhas nas praias. Nos ajudam a garantir que 2 milhões de filhotes cheguem ao mar em segurança todos os anos. A parceria que estamos iniciando entre o Projeto Tamar e a Suzuki já tem história", destaca Guy Marcovaldi, Coordenador Nacional do Projeto Tamar.

O projeto Tamar protege cerca de 1.100 km de praias, em 25 localidades em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso dessas espécies, no litoral e ilhas oceânicas, em nove estados brasileiros. As ações são realizadas pela Fundação Pró-Tamar em colaboração com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e patrocinado pela Petrobras desde 1982, através do Programa Petrobras Socioambiental.

adblock ativo