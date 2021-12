Suzuki Jimny 2018 chega mais equipado

O Suzuki Jimny 2018 chega com novidades. O pequeno utilitário 4×4, fabricado em Catalão (GO), passa a adotar uma central multimídia com tela de 7 polegadas, que permite o espelhamento de smartphones com os sistemas Android e iOS, e ainda instalação de acessórios, como câmera de ré e TV digital. O modelo tem motor 1.3 a gasolina de 85 cv, câmbio manual de 5 marchas e custa a partir de R$ 67.490.

O modelo passa a ter também display multifuncional com nível de combustível e temperatura da água e o volante agora vem com três raios, apresentando visual mais esportivo e acabamento em couro na versão 4Sport.

O Suzuki Jimyn 2018 está disponível em quatro versões: 4Work (R$ 67.490), 4All (R$68.890), 4Work Off Road (R$ 75.290) e a 4Sport (R$ 76.690). Desde a versão de entrada, a lista de equipamentos inclui vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve aro 38 centímetros com pneus 205/70 R15 e sistema de som.

adblock ativo